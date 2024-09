Online il bando per partecipare alle Olimpiadi della Cultura

Sostenere, con uno stanziamento di 3 milioni di euro, iniziative culturali che accompagnino il percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. E’ quanto prevede l’iniziativa ‘Olimpiadi della Cultura’, promossa da Regione Lombardia i cui contenuti sono illustrati nel bando pubblicato sul Burl.

“Il nostro obiettivo – spiega l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – è promuovere appuntamenti di qualità che esaltino tradizioni e identità culturali della Lombardia, dedicate a temi come sport, arte e storia, lungo tutta la ‘via olimpica’, da Milano alla Valtellina. La manifestazione attirerà moltissimi turisti provenienti dall’estero e sarà una vetrina importante per diffondere nel mondo anche lo splendido patrimonio culturale lombardo. Come Regione vogliamo prepararci al meglio”.

Olimpiadi della Cultura, i dettagli del bando

Possono presentare domanda di contributo amministrazioni pubbliche, enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato senza fine di lucro e in possesso di una consolidata esperienza in ambito culturale.

Sono previste due tipologie di iniziative. La prima, per cui il bando sara aperto dal 15 ottobre al 3 marzo, riguarda iniziative culturali che si svolgano su tutto il territorio lombardo, che abbinino tradizione e cultura regionale con la storia dei Giochi Olimpici, favorendo il coinvolgimento dei territori e dei cittadini nei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

La seconda, per cui il bando sarà aperto dal 15 novembre al 3 aprile 2025, riguarda grandi iniziative culturali che si svolgano in prossimità dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali e che arricchiscano l’offerta culturale del territorio coinvolto. Gli eventi devono svolgersi nei territori olimpici indicativamente coincidenti con le sedi delle gare e nei territori di prossimità o collocati lungo la direttrice che collega Milano alla Valtellina e devono essere realizzati 1° ottobre 2025 e concludersi entro il 30 giugno 2026.

I progetti di entrambe le tipologie dovranno avere un costo complessivo minimo di 100.000 euro. Il contributo è concesso da Regione Lombardia interamente a fondo perduto. La misura copre il 70% dei costi complessivi. L’istruttoria e la valutazione dei progetti saranno effettuate da un Nucleo di valutazione costituito da funzionari e dirigenti della Direzione Generale Cultura.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma regionale Bandi e Servizi.