Quarto ponte di Lecco, passi in avanti per l’adeguamento a due corsie

Passi avanti per l’adeguamento a due corsie del nuovo viadotto in accostamento al Ponte Manzoni. È stato convocato per il 7 ottobre, a Palazzo Lombardia, l’incontro per presentare alla Provincia di Lecco e ai Comuni di Lecco e Pescate le soluzioni studiate da Anas per consentire la futura transitabilità bidirezionale del nuovo manufatto. Il tutto con prioritario riguardo all’adeguamento a due livelli dello svincolo di Pescate.

Assessore Terzi: ascolto delle istanze del territorio

“La riunione di aggiornamento con gli enti locali lecchesi – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – nasce dall’ascolto delle esigenze dei territori. Anas, su mandato del Ministro Matteo Salvini, ha effettuato degli studi preliminari di fattibilità per vagliare la possibilità di realizzare il doppio senso di marcia sul Ponte Manzoni, noto anche come quarto ponte, come richiesto e proposto della Provincia di Lecco”.

Lavori procedono spediti

Entrando nel merito della situazione, l’assessore Terzi spiega che “sono state individuate delle soluzioni che non intralciano gli attuali lavori di costruzione del quarto ponte. Il nuovo manufatto è stato calcolato per poter essere, in futuro, modificato, introducendo due corsie di marcia, previa l’eliminazione della pista ciclopedonale. Per realizzare questa variante bisogna modificare gli svincoli lato Lecco e lato Pescate. Inoltre, si tratta di un’opera molto onerosa, si stima sui circa 20 milioni di euro. Pertanto sarà necessario ricorrere a tutte le procedure utili per recuperare le risorse attualmente non previste nel Contratto di Programma di Anas. Nel frattempo i lavori del quarto ponte, con la percorribilità prevista in direzione nord mono-direzionale, procedono spediti come da programma”.

Soluzione da condividere

“Il doppio senso di circolazione – prosegue Terzi – è un obiettivo che non può essere raggiunto congiuntamente alle attuali realizzazioni, per questione di tempi di progettazione e reperimento delle risorse, ma lavoreremo affinché possa essere realizzato in seguito, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture, Anas ed enti locali. Questa convocazione è fondamentale per presentare il progetto di fattibilità. E una volta condivisa la soluzione progettuale si potrà attivare l’iter autorizzativo”.

Sottosegretario Piazza: posizione chiara di Regione

“Esprimo soddisfazione per un passo avanti verso la realizzazione del doppio senso di marcia sul quarto ponte – afferma Mauro Piazza, sottosegretario all’Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale – una richiesta, quella di un potenziamento della viabilità in direzione sud, che Regione Lombardia sostiene già dal 2019. Bene che si sia tenuto conto delle indicazioni della Provincia di Lecco, volte a evitare prevaricazioni territoriali che potessero danneggiare la viabilità di Pescate e limitrofi. Un grazie particolare all’assessore Terzi, che in stretto raccordo con il Ministro Salvini sta portando avanti un importante dossier per l’intero territorio lecchese”.