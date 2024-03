In apertura bando per progetti di promozione educativa e culturale

È online sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (Burl) e aprirà il prossimo 3 aprile il ‘Bando a sostegno di progetti di promozione educativa e culturale’, promosso dall’assessorato alla Cultura.

“Stanziamo 5,6 milioni di euro – ha evidenziato l’assessore Caruso – per supportare associazioni, siti e istituzioni lombarde e premiare iniziative meritevole che valorizzino il nostro patrimonio culturale. L’obiettivo è creare le condizioni per realizzare progetti e manifestazioni significativi per i territori. La Regione è concretamente vicina a chi fa cultura”.

Bando per progetti di promozione educativa e culturale, chi può accedere

Possono accedere ai contributi regionali, attraverso un avviso unico per la selezione di progetti, un’ampia platea di soggetti. Si tratta di Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana e Consorzi tra amministrazioni locali lombarde, enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato che operino in ambito culturale senza fine di lucro.

“Sosterremo iniziative – ha aggiunto Caruso – per la promozione di musei, biblioteche e archivi storici, siti Unesco e parchi archeologici non statali, cinema e spettacoli dal vivo, patrimonio immateriale e linguistico lombardo, itinerari e cammini culturali. L’obiettivo è coinvolgere fasce sempre più ampie della popolazione, compresi i giovani. Oltre che agevolare la diffusione della cultura anche nelle aree che presentano un’offerta limitata. Per questo abbiamo deciso di creare un’unica grande misura per tutti gli attori del settore”.

Assessore Caruso: domande dal 3 aprile. Ecco le risorse disponibili

Le risorse per la concessione dei fondi ammontano complessivamente a 5.661.000 euro, suddivisi nei seguenti ambiti:

1.080.000 euro per la concessione dei contributi di promozione educativa e culturale;

2.320.000 euro per la concessione di contributi a favore di istituti e luoghi della cultura. Ad esempio, biblioteche e archivi storici, musei, patrimonio immateriale, riconoscimenti Unesco, aree e parchi archeologici non statali, itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso;

800.000 euro per la concessione di contributi per la promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema;

1.461.000 euro per la concessione di contributi ai soggetti partecipati da Regione Lombardia.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma www.bandi.regione.lombardia.it, dalle ore 10 del 3 aprile alle ore 16 del 23 aprile.