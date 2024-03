“In cento giorni – in merito alla bonifica del sito Caffaro di Brescia – siamo riusciti a trovare un accordo con il Ministero per le risorse necessarie. In un anno esatto di mandato arriviamo infatti all’aggiudicazione definitiva del bando. Avevamo detto di voler imprimere un’accelerata decisa al percorso di bonifica e ci stiamo riuscendo. Ringrazio il commissario Fasano e l’ex commissario Nova per il lavoro svolto”.

Lo dichiara l’assessore all’Ambiente e clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione, in merito alla aggiudicazione in via definitiva della gara per la bonifica del Sin Caffaro.

Bonifica Caffaro, restituiamo a Brescia un’area strategica

“Vogliamo restituire ai bresciani – aggiunge – una parte della città che da troppo tempo è stata considerata persa. Il lavoro della Regione Lombardia in collaborazione con Governo, Provincia e Comune prosegue nell’interesse della città”.