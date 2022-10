Calcio, Franco Baresi riceve premio G.L.G.S. per Milan ‘Squadra dell’anno’

Lo storico capitano del Milan: vogliamo ancora stupire ed essere protagonisti in Italia e in Europa

“Quest’anno il Milan sta confermando di essere in crescita, dopo la grande impresa dell’anno scorso. Vogliamo ancora stupire ed essere protagonisti in Italia e in Europa”. Lo ha detto Franco Baresi, storico capitano del Milan e attualmente dirigente della squadra rossonera, sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online all’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, ritirando il Premio assegnato al Milan come ‘Squadra dell’anno’ dal Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi e consegnatogli dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Siamo felici di ricevere questo premio – ha aggiunto Baresi – perché vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono. La scorsa stagione la squadra ha divertito, entusiasmato ed emozionato, per cui credo che il riconoscimento sia meritato”.

Il presidente Fontana: Baresi “il Capitano del Milan’ giocatore unico

“Franco Baresi – ha affermato il presidente Fontana – è stato un grandissimo giocatore. Ha contribuito a far sbocciare il grande Milan di Sacchi e ha lasciato un’impronta nella storia del calcio italiano, europeo e mondiale. Non può esserci un altro Baresi – ha concluso Fontana – intanto perché il ruolo che occupava in campo non esiste più e, soprattutto, perché Franco Baresi è unico”.

Presente anche Antonio Rossi, sottosegretario regionale con delega allo Sport e ai Grandi eventi sportivi. “Avevo degli ottimi rapporti con la stampa – ha commentato Rossi – i giornalisti raccontavano le mie imprese. Sono nella memoria di tante persone le telecronache di Giampiero Galeazzi, fantastico narratore. I giornalisti sportivi sono importanti e hanno anche un ruolo sociale, in quanto aiutano a far crescere il movimento sportivo e a divulgarne i valori. Con l’avvento dei social il modo di comunicare è cambiato – ha concluso Rossi – ma io rimango affezionato ai commenti di fondo, che leggo sempre con piacere”.