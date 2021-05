“Vogliamo sempre fare squadra con aziende”

La nuova tappa del tour dell’assessore di Regione Lombardia allo Sviluppo economico Guido Guidesi ha avuto come fulcro il Basso Lodigiano. È una terra non solo di grande agricoltura ma anche di medie e piccole imprese che ruotano attorno al grande nodo logistico autostradale.

Basso Lodigiano, le aziende

L’assessore ha inizialmente visitato l”IP – Imballaggi Protettivi‘ di Massalengo. Successivamente è andato alla ‘CDB Engineering spa‘ di Casalpusterlengo che si occupa di produzione di apparecchi in pressione, moduli per impianti e filtri di processo per l’industria petrolchimica. Infine è stato alla ‘Cryo Service‘ di Somaglia, leader nel settore della criogenia e del trasporto di gas.

Aiutare a sviluppare i progetti

Guidesi ha voluto ribadire agli imprenditori del territorio i due temi fondamentali di queste visite all’aziende. “Innanzitutto – ha spiegato – l’ascolto delle problematiche degli imprenditori. In secondo luogo l’illustrazione di quanto fa Regione per aiutarli a sviluppare i progetti per la crescita delle loro imprese”.

Aziende che garantiscono lavoro

“E’ un bilancio positivo – ha commentato Guidesi – quello delle visite del Basso Lodigiano. Ho visitato infatti aziende decisamente interessanti”.

“Sono imprenditori – ha sottolineato – che fanno e che soprattutto vogliono fare. Continuano inoltre a dare lavoro a molte persone nel territorio. Come Regione Lombardia abbiamo presentato i nostri strumenti per l’economia regionale. Gli imprenditori, da parte loro, ci hanno spiegato i piani di lavoro e di sviluppo”.

“Continua così – ha concluso l’assessore – il nostro voler far squadra tra Regione Lombardia e gli imprenditori”.

