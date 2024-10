Domenica 6 ottobre aperto al pubblico il Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ di Palazzo Lombardia per celebrare anche i 100 anni della radio. I cittadini potranno salire gratuitamente al 39° piano dell’edificio, dalle 10 alle 19, e ammirare a 161 metri di altezza, il panorama della città dall’alto, godendo di una vista mozzafiato dello skyline di Milano.

I partecipanti potranno vivere un’emozione speciale perché, proprio il 6 ottobre, ricorre il centenario della prima trasmissione radiofonica in Italia. Nel 1924 la radio rappresentò una novità rivoluzionaria, permettendo alle notizie e alla cultura di raggiungere le case degli italiani, superando barriere geografiche e sociali.

Belvedere aperto per celebrare i 100 anni della radio

Per celebrare i 100 anni della radio, il network nazionale Rtl 102.5 trasmetterà in diretta, dal Belvedere. Il palinsesto, nella fascia oraria di apertura di Palazzo Lombardia, prevede l’ intrattenimento dei presenti e degli ascoltatori con interviste e approfondimenti. Tra i programmi ‘L’indignato speciale’ condotto da Ivana Faccioli ed Enrico Galletti (dalle ore 9 alle 11), collegamenti e tanta musica con ‘No problem – W l’Italia’ condotto da Paolo Cavallone (dalle 11 alle 13). Seguirà poi la trasmissione dedicata agli eventi sportivi della domenica che, dalle 13 alle 15, vedrà protagonisti gli ‘Autogol’ con il loro ‘Supershow’. Dalle 15 alle 17 , ci sarà poi ‘Mai visto alla radio’ con Andrea Salvati.

Prenotazioni online

Come sempre, per visitare il Belvedere è necessario prenotarsi al sito dedicato che consente di scegliere anche la fascia oraria in cui salire al 39° piano di Palazzo Lombardia.