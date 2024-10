Regione Lombardia premia 43 attività storiche della provincia di Como

Tappa a Como per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2024. Un’iniziativa voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, con la collaborazione delle Camere di Commercio e dedicata a negozi, locali e botteghe che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 43 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Como che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi nella sede comasca della Camera di Commercio. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche l’assessore regionale all’Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi, e il presidente della locale Camera di Commercio, Ezio Vergani.

Assessore Guidesi: punto di riferimento per le comunità

“Negozi, locali e botteghe – ha evidenziato l’assessore Guidesi – rappresentano l’ossatura del nostro tessuto sociale ed è grazie a loro che la Lombardia può vantare primati a livello europeo. Studiosi e analisti dovrebbero analizzare l’evoluzione delle nostre Attività storiche per comprendere, nel profondo, da dove nasce la forza del sistema socio-economico lombardo. Si tratta di imprese che nei decenni hanno superato ogni tipo di avversità e resistito a ogni congiuntura negativa: hanno dimostrato una straordinaria capacità di stare sul mercato coniugando innovazione e tradizione e, spesso, realizzando il non sempre facile ricambio generazionale. E rappresentano un punto di riferimento per le rispettive comunità, assicurando servizi e occupazione e contribuendo alla qualità della vita sui territori: il marchio simboleggia il grazie di Regione Lombardia”.

Sostegno concreto

“Oltre al riconoscimento – ha proseguito Guidesi – Regione mette in campo uno strumento di sostegno molto concreto destinato alle Attività storiche: un bando da oltre 12 milioni di euro riservato proprio alle aziende che figurano nell’albo regionale, così da supportarle nella riqualificazione del locale, negli interventi di restauro o conservazione, nelle iniziative di innovazione o nei processi per la trasmissione d’impresa”. Il bando è stato appena chiuso e nei prossimi giorni ci sarà la pubblicazione dei beneficiari.

Assessore Fermi: patrimonio straordinario del territorio

“Le Attività storiche – ha sottolineato l’assessore Fermi – sono il cuore pulsante della cultura lombarda e delle comunità lombarde e rappresentano un patrimonio straordinario che rende grande la nostra Regione. Il marchio è un modo per esprimere riconoscenza e orgoglio, un ringraziamento per i servizi che forniscono al territorio e per la determinazione, il ‘saper fare’ e la voglia di andare avanti che dimostrano ogni giorno”.

L’elenco delle ‘nuove’ Attività storiche

Queste le 43 ‘nuove’ Attività storiche in provincia di Como (17 botteghe artigiane storiche, 11 locali storici, 15 negozi storici).

Albese con Cassano

PASTICCERIA CASARTELLI, 1979, Bottega artigiana storica, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

Anzano del Parco

COITER, 1977, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

Arosio

GIOIELLERIA OTTICA RICCARDI, 1982, Negozio storico, Preziosi.

Asso

TIPOGRAFIA ARTIGIANA VALLASSINESE, 1960, Bottega artigiana storica, Cartoleria e libreria.

Bellagio

BAR SANREMO, 1971, Locale storico, Bar e tabaccheria.

Bulgarograsso

RISTORANTE DEL MURETT, 1984, Locale storico, Ristorazione.

Cantù

FUMAGALLI SERRAMENTI, 1961, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

Canzo

LATTERIA LOCATELLI, 1915, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Centro Valle Intelvi

AUTOMECCANICA NANDO, 1963, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

Cernobbio

RIVENDITA N°3, 1909, Negozio storico, Bar e tabaccheria.

HOTEL ASNIGO, 1913, Locale storico, Ristorazione.

RISTORANTE ALBERGO DELLA TORRE, 1901, Locale storico, Ristorazione.

Cirimido

RUSCONI ARREDAMENTI, 1968, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

Como

BAR TRATTORIA BASSONE, 1963, Locale storico, Ristorazione.

BENZONI GIOIELLI, 1972, Negozio storico, Preziosi.

FRILAB’S, 1983, Bottega artigiana storica, Preziosi.

MILENA MARINO ESTETISTA, 1981, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

OFFICINA MASPES, 1959, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

Cucciago

PEBO, 1973, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

Erba

FALPE, 1979, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

SERIGRAFIA BONANOMI, 1973, Bottega artigiana storica, Abbigliamento e accessori.

ACCONCIATORI LANZA, 1974, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

CERUTTI FOTO OTTICA, 1924, Negozio storico, Ottica e fotografia.

Figino Serenza

ANTONELLA ORSENIGO, 1953, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

B&B AUTO, 1976, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

GRAZIA ABBIGLIAMENTO, 1934, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

OTTICA ONTANI, 1975, Negozio storico, Ottica e fotografia.

PANIFICIO ORSENIGO , 1921, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Garzeno

RISTORANTE DELL’ ALBERGO DE JEAN, 1974, Locale storico, Ristorazione.

Lambrugo

PROSERPIO PARRUCCHIERE PER SIGNORA, 1964, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

Lipomo

RENZO E LUCIA, 1982, Locale storico, Bar e tabaccheria.

Lurate Caccivio

MULINO TAPPELLA, 1977, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

Mariano Comense

CA’ DEL FORMAJ, 1970, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

OTTICA ANZANI, 1969, Negozio storico, Ottica e fotografia.

RISTORANTE CROCE DI MALTA, 1951, Locale storico, Ristorazione.

Menaggio

TIPOGRAFIA GANDOLA, 1933, Bottega artigiana storica, Cartoleria e libreria.

Monguzzo

CIRCOLINO, 1933, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Ponte Lambro

FARMACIA CASOLO GINELLI, 1962, Negozio storico, Salute e benessere.

Porlezza

BAR ITALIA PASTICCERIA, 1958, Locale storico, Bar e tabaccheria.

Rovellasca

VETRERIA F.LLI GALBUSERA, 1981, Bottega artigiana storica, Attrezzature.

San Bartolomeo Val Cavargna

BAR POZZI, 1955, Locale storico, Bar e tabaccheria.

Sorico

RISTORANTE HOTEL EUROPA, 1973, Locale storico, Ristorazione.

Tavernerio

SOLDATI VINI & DISTILLATI, 1962, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

I riconoscimenti dal 2004 in provincia di Como

Sale così a 270 il numero delle piccole imprese della provincia di Como che possono fregiarsi del marchio di ‘Attività storica’ rilasciato da Regione Lombardia. Sul sito www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il portale contiene una pagina dedicata a ogni attività riconosciuta comprensiva di descrizione e fotogallery.