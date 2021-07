“Massimo impegno per garantire un appuntamento qualificato, vincente e all’altezza delle aspettative della Lombardia. La Regione sarà sempre al fianco degli organizzatori dell’evento con spirito positivo e propositivo”. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, parte da questa considerazione per esprimere soddisfazione relativamente alla costituzione di un ‘Comitato’ che avrà il compito di mettere a punto gli aspetti organizzativi riguardanti ‘Bergamo e Brescia capitali italiane della cultura 2023‘.

“Dal confronto e dall’ascolto delle proposte che arriveranno da tutti i soggetti chiamati in causa per la buona riuscita dell’evento – conclude Fontana – sono certo che scaturirà un ottimo risultato in grado di rispondere a ogni esigenza”.

gus