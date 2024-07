Tappa in provincia di Bergamo per il ‘Tour nelle imprese’ promosso dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, per proseguire sui territori il dialogo col mondo produttivo e illustrare gli strumenti di supporto alle aziende messi a disposizione da Regione Lombardia.

Bergamo, ‘Tour imprese’ dell’assessore Guidesi: le visite

In mattinata l’assessore ha visitato la Map Spa di Osio Sotto per poi fare tappa alla Saint Gobain di Caravaggio e chiudere la giornata alla Stucchi Group di Pagazzano.

Momento di confronto

“In provincia di Bergamo – ha affermato l’assessore Guidesi – una nuova giornata di visite ad aziende del settore della plastica, dell’edilizia e dell’idraulico meccanica per un confronto con gli imprenditori e i lavoratori. Un momento utile per presentare le misure di Regione a sostegno delle imprese e degli ecosistemi settoriali. E un momento importante anche per sentire la voce di chi fa grande la Lombardia con il proprio lavoro. Ascoltare le loro esigenze, criticità e proposte è fondamentale per attuare politiche sempre più efficaci a supporto del sistema economico-produttivo lombardo”.

Le sfide del mercato globale

“Le visite sul territorio – ha proseguito Guidesi – offrono la possibilità di comprendere la vera forza della Lombardia, che è rappresentata dalla capacità di fare squadra tra imprenditori e lavoratori uniti da obiettivi comuni. Come Regione siamo in campo per aiutare le imprese a innovare e restare competitive nella sfida del mercato globale. In Lombardia, e nella Bergamasca in particolare, c’è un patrimonio straordinario di competenze e professionalità che vogliamo continuare a tutelare con grande determinazione”.