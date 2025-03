Oltre 300 gli appuntamenti in programma nel corso del 2025 alla BAM – Biblioteca degli Alberi di Milano, l’innovativo parco pubblico situato tra piazza Gae Aulenti e il quartiere Isola. Alla presentazione delle attività, promosse dalla Fondazione Riccardo Catella, è intervenuto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

BAM – Biblioteca degli alberi presenta il calendario degli eventi 2025

La sesta stagione del programma culturale della BAM, che ha il patrocinio di Regione Lombardia, propone numerose iniziative, sempre gratuite e aperte a tutti, che da marzo a dicembre animeranno il grande giardino botanico di Portanuova.

Vogliamo che la cultura esca dai suoi luoghi canonici

“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore Caruso – apprezza la capacità di BAM di farsi piattaforma culturale diffusa, in dialogo con i quartieri, con le scuole e con i giovani. Quest’anno il tema riguarderà la fragilità e la vulnerabilità umana. Regione Lombardia crede fortemente in una ‘cultura che cura’ in grado di uscire dai suoi luoghi canonici. Guardiamo con grande attenzione al contributo che questa realtà offrirà in vista dei prossimi grandi eventi che la nostra regione considera strategici per promuovere, anche attraverso la cultura, tutto il territorio, aprendoci al confronto internazionale”.

Ventesimo anniversario Fondazione Riccardo Catella

“L’apertura della nuova stagione – ha aggiunto l’assessore regionale – coincide con il ventesimo anniversario della Fondazione Riccardo Catella. Un traguardo significativo che testimonia la solidità di questo progetto”.

Novità eventi 2025 BAM

Tra le novità, l’inaugurazione de ‘Il Roseto di BAM – Oasi degli Insetti e delle Farfalle’. E’ prevista per il 30 marzo, una nuova oasi botanica inclusiva e accessibile a persone con disabilità fisiche e fragilità cognitive.

È prevista, inoltre, anche la nascita del ‘BAM Community talent‘. Ovvero un contest per giovani artisti tra i 14 e i 30 anni realizzato con Fondazione di Comunità Milano. L’obiettivo di questa iniziativa è quindi quello di valorizzare il talento nelle discipline del circo, della musica e del teatro in diversi quartieri di Milano.

Gli appuntamenti consolidati della BAM

Non mancheranno, poi, gli appuntamenti consolidati, ‘BAM Circus – Il Festival delle Meraviglie al Parco’ (16-18 maggio) e ‘Back to the City Concert‘ (11 settembre).

Nell’edizione 2025 vedrà sul palco l’Orchestra di Padova e del Veneto accompagnata dal Coro Città di Piazzola sul Brenta. Inoltre sono in calendario passeggiate botaniche, laboratori e attività di wellness.

I presenti

Alla conferenza stampa, oltre all’assessore Caruso, erano presenti il direttore generale di Fondazione Riccardo Catella, Kelly Russell; il direttore generale culturale di BAM, Fondazione Riccardo Catella, Francesca Colombo; l’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi; il consigliere di amministrazione Fondazione di Comunità Milano, Franco Aletti; la responsabile area commerciale Volvo Car Italia, Chiara Angeli; il CEO di Howden, Federico Casini.