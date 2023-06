Bici e monopattini, La Russa: da Regione azioni di sensibilizzazione

L’assessore: l’obiettivo è aumentare la sicurezza stradale per bici e monopattini

“La gestione dei monopattini e delle biciclette, connessa alla sicurezza stradale, è sempre centrale nella nostra considerazione quotidiana. E lo diventa ancor più con l’arrivo del caldo che porta all’aumento della circolazione dei mezzi ‘a due ruote’. Come Regione stiamo puntando su azioni di sensibilizzazione che verranno rilanciate anche nelle prossime settime, con campagne di comunicazione mirate. Vogliamo fare in modo che vi sia sempre più attenzione verso l’educazione stradale e in particolare proprio alla mobilità sulle due ruote”.

Lo dice l’assessore regionale alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione civile, Romano La Russa, dopo aver appreso la notizia di due nuovi incidenti a Milano e a Segrate, dove una donna e un uomo in bicicletta sono stati investiti da auto.

Casco, targa e assicurazione per il bene di tutti: le proposte della Lombardia presto in legge nazionale

Allargando poi il ragionamento ai monopattini, l’assessore La Russa rileva come “faccia piacere rilevare che, a Roma, il Governo stia per recepire, a livello nazionale, quanto Regione Lombardia propone da tempo: casco, targa e assicurazione per l’uso dei monopattini”.

“Non si può andare avanti con il pericolo che, soprattutto a Milano e nelle grandi città – conclude l’assessore La Russa – a ogni incrocio si incorra nel rischio di essere investiti da un monopattino che sfreccia a velocità inammissibili. Un pericolo per i pedoni, per gli automobilisti e per chi guida il monopattino”.