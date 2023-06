Vertice tra Lombardia e Grigioni, al lavoro sulla mobilità transfrontaliera

Vertice tra la Regione Lombardia e il Cantone dei Grigioni sul tema della mobilità transfrontaliera. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale Massimo Sertori, che ricopre anche le deleghe ai Rapporti con la Confederazione Elvetica, hanno partecipato venerdì 23 giugno, a Cazis, nel Cantone dei Grigioni, alla cerimonia di celebrazione del 200° anniversario della strada commerciale della Regione Viamala.

“L’incontro svizzero – ha spiegato il presidente Fontana – è stata anche l’occasione per un proficuo momento di confronto con i rappresentanti istituzionali di questo territorio su tematiche di interesse comune per i territori della Lombardia e del Cantone dei Grigioni, come – ha concluso Fontana – quello della mobilità oltre che in una logica di sviluppo commerciale e turistica, anche proiettata verso le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026″.

“Tra gli argomenti trattati – ha specificato l’assessore Massimo Sertori – i collegamenti dei passi alpini, la viabilità transfrontaliera e il Programma di cooperazione Interreg Italia-Svizzera per il periodo 2021-2026″. “Sono molti i temi comuni – ha detto ancora Sertori – pertanto il confronto tra le due istituzioni si rende necessario e continuativo”.

Il presidente Fontana ha invitato la delegazione Governativa di Coira nella sede di Regione Lombardia, a Milano, per consolidare ulteriormente i rapporti di collaborazione tra il governo lombardo e quello grigionese.