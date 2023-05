Birra artigianale, Beduschi: Regione finanzia progetto filiera Valchiavenna

Filiera brassicola Retica’, finanziando il Comune di Regione Lombardia promuove il progetto di ‘, finanziando il Comune di Piuro (SO) per consentire l’acquisto di un impianto per la produzione professionale di birra artigianale.

Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi , annunciando il provvedimento assunto su sua proposta dalla Giunta regionale . È previsto uno stanziamento di 200.000 euro a favore del comune di Piuro (SO), nell’ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 9/2020, che ha istituito un fondo per la ripresa economica a seguito dell’emergenza Covid-19

La delibera darà seguito alla Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e Comune di Piuro, permettendo l’acquisto di tutta la strumentazione necessaria e la realizzazione dei lavori per la messa in funzione dell’impianto, prevista entro marzo del 2024.

Attività storica

“Questo progetto – commenta Alessandro Beduschi – crea l’occasione per dare slancio a un’attività storica per il territorio. Allo stesso tempo anche per rafforzare la produzione di “Questo progetto – commenta Alessandro Beduschi – crea l’occasione per dare slancio a un’attività storica per il territorio. Allo stesso tempo anche per rafforzare la produzione di birra artigianale di qualità. In Lombardia è una realtà in grandissima crescita e vede l’Italia al quarto posto in Europa. I microbirrifici lombardi sono triplicati negli ultimi dieci anni. Possiamo parlare di oltre trecento aziende con oltre 1500 addetti. Con un fatturato di circa 70 milioni di euro, pari al 30% di quello nazionale”.

Birra artigianale, in Valchiavenna filiera che valorizza risorse territoriali

“L’avvio della produzione di birra in Valchiavenna – conclude l’assessore Beduschi – è coerente con la nostra intenzione di valorizzare l’economia agricola dei territori. Favorendo la coltivazione di materie prime locali, la tutela di ambiente e paesaggio e anche aumentando la ricettività turistica. L’impianto, infatti, sarà aperto e visitabile. In questo contesto la birra potrà rappresentare un fattore attrattivo, che vogliamo alimentare anche grazie alla legge approvata nel 2020. È prevista, infatti, anche l’istituzione del registro dei microbirrifici, l’avvio di corsi per gli operatori e la collaborazione tra imprese agricole e imprenditori del settore”.

Assessore Sertori: sosteniamo innovazione

Soddisfatto anche l’assessore a Enti locali, montagna e utilizzo risorsa idrica, Soddisfatto anche l’assessore a Enti locali, montagna e utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori : “Valchiavenna, e Piuro in particolare, hanno dimostrato proattività e forte interesse per lo sviluppo del territorio”.

“Proprio a Piuro – sottolinea Sertori – è stato realizzato uno degli 8 campi di luppolo sperimentali lombardi. Un progetto fortemente voluto da Regione ( Ersaf ), con l’obiettivo di sviluppare il settore della birra sul territorio”.

“Bene, dunque, anche questo importante finanziamento regionale – conclude – che mira non solo a valorizzare una attività storica per il territorio valchiavennasco e a sostenere un comparto sempre più in crescita, ma anche a incentivare l’innovazione imprenditoriale lombarda”.