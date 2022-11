Brescia. Monte Maddalena, Rolfi: associazioni fondiarie, Comune in ritardo

“Il Comune di Brescia è in grave ritardo. La proposta di istituire una associazione fondiaria per mettere a sistema le frammentarie proprietà del monte Maddalena è corretta; solo che arriva tre anni dopo rispetto alla legge regionale istitutiva del 2019. Arriva anche in ritardo rispetto ai due bandi regionali con i quali per il 2021 e 2022 abbiamo finanziato la costituzione e la promozione di dodici associazioni fondiarie in tutta la Lombardia. Uno dei due bandi si è appena concluso e il Comune non ha nemmeno presentato domanda”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi , in merito alla volontà annunciata dal comune di Brescia di istituire una associazione fondiaria per il monte Maddalena.