Beduschi: da Regione 1,6 milioni per 18 interventi Consorzi bonifica

Regione Lombardia interviene con uno stanziamento di 1,6 milioni di euro a favore di 18 interventi di somma urgenza realizzati dai Consorzi di bonifica nelle province di Cremona, Lodi, Milano e Bergamo. Il provvedimento, approvato martedì 1 luglio dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, dà seguito ai danni provocati dal maltempo che ha colpito la Lombardia tra settembre 2024 e marzo 2025.

Maltempo, ristoro danni con fondi per interventi dei Consorzi di bonifica

“Parliamo di risorse – spiega l’assessore Beduschi – che mettiamo in campo per dare risposta concreta alle conseguenze degli eventi meteo estremi che, purtroppo, sempre più spesso colpiscono il nostro territorio. In questo caso, i danni hanno interessato diversi tratti del reticolo idrico gestito dai Consorzi, che sono intervenuti tempestivamente per ripristinare condizioni di sicurezza e funzionalità. Un’attività fondamentale, soprattutto per garantire continuità alle lavorazioni agricole e la sicurezza idrogeologica”.

Regione sostiene i Consorzi

Il finanziamento regionale copre il 90% dei costi ammissibili. Le richieste sono pervenute dai Consorzi Est Ticino Villoresi, Dugali Naviglio Adda Serio, Muzza Bassa Lodigiana e Media Pianura Bergamasca.

“Con questo stanziamento – conclude Beduschi – Regione Lombardia conferma il proprio impegno nel sostenere il lavoro dei Consorzi di bonifica e nel tutelare un’infrastruttura idraulica essenziale per il territorio agricolo lombardo”.

Maltempo, il dettaglio dei finanziamenti per Consorzi di bonifica

Est Ticino Villoresi

Messa in sicurezza sponda dx naviglio di Bereguardo a Ozzero (MI), 109.800 euro.

Dugali Naviglio Adda Serio

Consolidamento della sponda mediante riporto di terra e difesa spondale in pietrame – Roggia Cingino, 60.256 euro;

Consolidamento dell’argine del colatore franato mediante riporto di terra – Colatore Tagliata, 17.900 euro;

Ripristino cedimenti spondali, erosione platea di livello e adeguamento strutturale roggia Acquarossa – Trescore Cremasco e Palazzo Pignano (CR), 279.370 euro;

Consolidamento della sponda mediante riporto di terra e difesa spondale in pietrame – Colatore Tagliata (Torre De’ Picenardi – CR), 150.642 euro;

Rimozione dei i detriti caduti all’interno dell’alveo e rifacimento del ponte canale – Roggia Stanga Marchesa, 144.298 euro;

Consolidamento della sponda mediante riporto di terra e difesa spondale in pietrame – Colatore Robecco, 77.473 euro;

Consolidamento della sponda mediante riporto di terra e difesa spondale in pietrame – Colatore Morbasco, 43.040 euro;

Ripristino manufatto idraulico danneggiato – Roggia Malcorrente Gabbanina, 23.868 euro;

Consolidamento della sponda mediante riporto di terra e difesa spondale in pietrame intasato con calcestruzzo – Roggia Sidra, 206.000 euro.

Muzza Bassa Lodigiana

Asportazione del materiale franato e successiva posa di pietrame a secco: Collettore San Sisto, Canale Dossarelli, Canale Albarelle, Collettore Resmina, Canale Riale, Canale Emissario, Colatore Corno Giovine, totale 187.500 euro.

Media Pianura Bergamasca