Brescia, Franco: 193 milioni di euro investiti per le politiche sulla casa

‘Missione Lombardia’, il piano regionale delle politiche per la casa, ha attivato in provincia di Brescia investimenti per 193,2 milioni di euro tra interventi, in particolare, per la cura del patrimonio (141,7 milioni), la rigenerazione urbana (34,4 milioni), il welfare abitativo (14,5 milioni), l’housing sociale (2,4 milioni) e la velocizzazione delle assegnazioni.

Questi i dati emersi durante la tappa bresciana del tour istituzionale voluto dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere e sulle prospettive future, anche attraverso il dialogo con gli stakeholder. All’evento, che si è svolto all’UTR di Brescia, hanno partecipato anche i vertici di Aler Brescia-Cremona-Mantova: il presidente Amedeo Ghidini e il direttore generale Marco Praderio.

Assessore Franco: impegno per Brescia e provincia

“La provincia di Brescia – ha evidenziato l’assessore Franco – è centrale negli investimenti regionali per le politiche abitative: gli oltre 193 milioni di euro rappresentano una cifra importante che si traduce in azioni efficaci in grado di riqualificare gli edifici popolari, rigenerare porzioni di territorio e aiutare concretamente i cittadini in difficoltà attraverso l’erogazione di contributi e prestando attenzione anche all’aspetto sociale. Con ‘Missione Lombardia’ da un lato stanziamo le risorse e dall’altro monitoriamo l’andamento degli interventi affinchè sia garantita efficienza e tempestività. Nel contempo, in sinergia con gli enti locali, sosteniamo tutti i progetti del Sistema Lombardia per agevolare l’accesso ai finanziamenti statali ed europei, in modo da raggiungere obiettivi comuni”.

Desenzano del Garda

La giornata bresciana dell’assessore Franco è iniziata con un sopralluogo a Desenzano del Garda, dove Aler è intervenuta per riqualificare gli stabili di via Monti 2 e via Anselmi 59 con 32 alloggi, per un investimento di oltre 6,1 milioni di euro finanziati con il fondo complementare al PNRR. In via Monti (6 alloggi per 1,15 milioni di euro) i lavori sono stati ultimati nel luglio di quest’anno, mentre in via Anselmi (26 alloggi per 5 milioni di euro) l’avanzamento dei lavori ha superato il 50% con ultimazione prevista per la fine di quest’anno. Gli interventi hanno riguardato l’adeguamento sismico tramite esoscheletro in acciaio, efficientamento energetico con sistema a cappotto, facciata ventilata e sostituzione serramenti, installazione impianto fotovoltaico, sistema di ventilazione meccanica controllata, sostituzione generatori di calore, adeguamento impianti elettrici e gas.

“Gli interventi di Desenzano del Garda – ha commentato Franco – testimoniano che il nostro impegno si estende in tutto il territorio per incidere positivamente su diverse realtà, ognuna delle quale ha specifiche necessità abitative e di rigenerazione urbana”.

Rilevanti anche gli interventi Aler di riqualificazione sismica ed efficientamento energetico per 79 appartamenti a Brescia in via Drammis 36/38, via Bramante 133-41, via Masaccio 4-12 con ultimazione entro fine anno, e in via Robusti 2-48 con ultimazione entro marzo 2026. A questo si aggiunge l’intervento a Salò per 15 alloggi in via Burago 25 A-B con ultimazione entro fine anno e quello a Montichiari per 20 alloggi in via Venzaga 10 con ultimazione entro marzo 2026. Si tratta di opere finanziate con il fondo complementare al PNRR, comprese quelle di Desenzano, per un totale di 37 milioni di euro.

Brescia complesso Tiboni

Aler ha concluso l’intervento di efficientamento energetico del complesso Tiboni a Brescia (via Tiboni, Londrini, Bagatta) per un totale di 49,2 milioni di euro: il restyling ha riguardato 8 fabbricati per 247 appartamenti.

Gli interventi nel territorio provinciale

Sono inoltre in corso altri 24 interventi di riqualificazione sismica ed efficientamento energetico in 18 Comuni della provincia (Borgosatollo, Desenzano D.G., Gambara, Gottolengo, Leno, Lonato D.G., Montichiari, Nave, Paitone, Pian Camuno, Pisogne, Ponte di Legno, Pozzolengo, Rezzato, Sarezzo, Sirmione, Sulzano, Verolanuova) che interessano 275 appartamenti, 20 dei quali già ultimati mentre i restanti saranno ultimati entro il 2024 (62 alloggi), 2025 (161 alloggi) ed entro marzo 2026 (32 alloggi). Lavori finanziati attraverso il fondo complementare al PNRR e il fondo opere indifferibili (FOI) per 38,8 milioni di euro.

Ulteriori risorse sono in campo per nuovi interventi di efficientamento energetico nel Bresciano: a Roncadelle in via Manzoni 14-16 per 514.942 euro, a Rovato in via Piave 72 per 716.783, a Desenzano del Garda in via Erculiano Papa 41 per 142.020 euro con fondi POR-FESR, quindi Palazzolo sull’Oglio in via De Gasperi per 272.237, e Iseo per 485.304 euro in via Don Ferrari. Sono stati inoltre stanziati 1,4 milioni di euro per installare impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo attraverso interventi Aler a Brescia, Castel Mella, Castenedolo, Chiari, Desenzano del Garda, Pontevico.

Brescia quartiere Sanpolino

Il Comune di Brescia è beneficiario del finanziamento PNRR di 25 milioni di euro per la costruzione di 3 edifici da destinare ad affitto convenzionato, per complessivi 69 alloggi. L’intervento ricade su area di proprietà comunale di 5.500 mq, tra le vie Merisi, Formentini e corso Bazoli. Gli stabili di 5 piani ospiteranno ai piani terra spazi per servizi di interesse pubblico e attività commerciali. I lavori dovranno essere ultimati entro marzo 2026.

Brescia quartiere San Polo

Il Comune di Brescia è beneficiario del finanziamento CIPE di 5,9 milioni di euro per il restauro della Villa ‘Ex Arici Sega’ (da destinare a 20 alloggi SAP), la ricostruzione a seguito di demolizione di un nuovo fabbricato (da destinare a 5 alloggi SAS) e opere di rigenerazione dei piani terra con nuovi servizi di quartiere per la comunità locale. Gli interventi sono cofinanziati con risorse PNRR (1,9 milioni di euro) e risorse comunali (4,2 milioni di euro). I lavori saranno ultimati entro dicembre 2025.

Recupero alloggi sfitti e assegnazioni più veloci

In provincia di Brescia, Aler ha recuperato 83 alloggi sfitti, predisposto 7 alloggi senza barriere architettoniche e rinnovato 8 ascensori per migliorare l’accessibilità degli stabili: il tutto con uno stanziamento di 5,3 milioni di euro. Sono inoltre in corso 3 interventi di manutenzione per rendere riassegnabili altri 39 alloggi, attraverso uno stanziamento di oltre 1 milione di euro erogato ai Comuni: 27 gli alloggi riassegnabili a Brescia (per 900.000 euro), 4 a Palazzolo sull’Oglio (per 50.000 euro), 8 a Toscolano Maderno (per 60.000 euro).

Capitolo assegnazioni: Aler in provincia di Brescia ha assegnato 357 appartamenti tra il 2023 (203) e il 2024 (154, dato aggiornato a fine ottobre), segnando nell’anno in corso un incremento delle assegnazioni rispetto allo stesso periodo del 2023.

“Accelerare le operazioni di recupero degli alloggi e velocizzare le procedure di assegnazione – ha sottolineato l’assessore Franco – significa lavorare a beneficio dei cittadini che rispettano le regole e attendono il proprio turno in graduatoria”.

Pronto intervento per la manutenzione

Centrale, nella ‘Missione Lombardia’, il tema del ‘Pronto intervento’: Aler in provincia di Brescia ha effettuato nel 2024, in risposta alle segnalazioni ricevute, 5.582 opere di manutenzione per 3,5 milioni di euro di spesa.

“Ho voluto potenziare il servizio di ‘Pronto intervento’ – ha proseguito Franco – per dare un segnale forte rispetto ai vandalismi e rinforzare il rapporto di fiducia con gli inquilini: ho dato indicazioni alle Aler affinchè l’impegno sia continuo”.

Contributi per affitto e utenze

Per quanto riguarda il cosiddetto ‘welfare abitativo’, sono attive due iniziative finanziate da Regione Lombardia: il ‘contributo di solidarietà’ per le famiglie che non riescono a pagare canone e utenze (circa 1,8 milioni di euro per il 2024 nel Bresciano) e la misura ‘perlaffitto’ che consente agli Ambiti e ai Comuni di utilizzare risorse regionali per i cittadini con ISEE inferiore a 26.000 euro che non riescono a pagare l’affitto sul libero mercato: in provincia di Brescia sono stati assegnati 463.000 euro nel 2024, con 167.000 euro ancora disponibili per gli Ambiti di Sebino e Bassa Bresciana Centrale e orientale, Brescia e Valle Sabbia.

Housing sociale

‘Missione Lombardia’ punta anche a incrementare l’housing sociale. Attraverso il ‘Bando housing’ sono stati finanziati due interventi del Comune di Brescia per 21 alloggi e 27 posti alloggio Sas (Servizi Abitativi Sociali), con graduatoria dei beneficiari pubblicata nelle scorse settimane. Inoltre Aler ha messo a disposizione 11 alloggi per donne vittime di violenza in carico ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio. A questo si aggiungono 25 alloggi a Brescia autorizzati per la locazione a enti del Terzo settore partner dell’Agenzia per la Casa. Mentre a Travagliato 3 alloggi sono destinati agli anziani non autosufficienti attraverso un progetto finanziato con fondi PNRR.

Sinergia tra enti

“Regione Lombardia e l’assessore Franco – ha rimarcato il presidente Aler Brescia-Cremona-Mantova, Amedeo Ghidini – supportano il lavoro di Aler quotidianamente. L’operato dell’assessore ha portato significative innovazioni e incoraggiato le Aler a rispondere in modo più attento alle esigenze dei territori. Come presidente, insieme al direttore Marco Praderio, sono particolarmente attento alle esigenze dei territori in cui operiamo e in particolar modo alle situazioni di fragilità e bisogno sociale. La collaborazione stretta con l’assessore e il suo team hanno permesso di rafforzare il nostro ruolo e lavoro a favore delle comunità locali. Il nostro obiettivo è di proseguire sulla strada tracciata e migliorare costantemente affinché il futuro possa essere vicino a chi ha bisogno”.