Casa, tour in tutte le province per fare il punto sulla Missione Lombardia

Un ‘tour’ istituzionale in tutte le province per fare il punto sulla ‘Missione Lombardia’, il piano di rilancio delle politiche abitative promosso dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. “Sarà l’occasione – spiega l’assessore Franco – per verificare lo stato di avanzamento degli interventi finanziati sui singoli territori, condividendo, con gli stakeholder, le prospettive di sviluppo da qui ai prossimi anni”.

Investimenti per 1,5 miliardi di euro

“Missione Lombardia – prosegue Franco – si articola in una programmazione pluriennale che prevede 1,5 miliardi di investimenti per la cura del patrimonio, le riqualificazioni degli immobili, l’efficientamento delle assegnazioni, la sostenibilità del sistema, il welfare abitativo, la rigenerazione urbana e l’housing sociale”.

Le tappe del tour ‘Missione Lombardia’

La prima tappa è in programma mercoledì 2 ottobre a Varese. Seguiranno Como (9 ottobre), Lecco (16 ottobre), Monza (23 ottobre), Lodi (6 novembre), Mantova (13 novembre), Bergamo (20 novembre), Cremona (27 novembre), Pavia (4 dicembre), Brescia (11 dicembre), Sondrio (18 dicembre).