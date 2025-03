“Bruno Pizzul è stato uno degli ultimi narratori romantici di un gioco del pallone che non c’è più. Un grande professionista, capace di cogliere tutte le sfumature che accadevano sul rettangolo verde”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ricorda sui suoi profili social il giornalista Rai.

Bruno Pizzul, l’ultimo dei telecronisti romantici

“Un telecronista che – prosegue il presidente Fontana – quando era gol era gol, senza che l’urlo di gioia venisse cancellato dalla Var, che il contropiede non erano ripartenze e che i terzini non erano braccetti. Che riposi in pace!”

Il governatore della Lombardia chiude il suo messaggio rivolgendo le condoglianze a tutti i suoi familiari e, in particolare, “al figlio Fabio con il quale ho avuto e continuo ad avere un confronto giornalistico e politico”.

Le condoglianze di Lombardia Notizie

Anche la redazione di Lombardia Notizie, l’agenzia di stampa della Giunta regionale della Lombardia, ricorda il collega Bruno Pizzul, mancato a 86 anni a Gorizia.

“Per gli italiani appassionati di calcio e soprattutto per noi giornalisti – si legge in un post pubblicato sui suoi profili social – la perdita di Bruno Pizzul provoca un dolore profondo. Con le sue telecronache ha infatti accompagnato in tanti anni di attività alla Rai vittorie e sconfitte della Nazionale. Con lui abbiamo vissuto e condiviso i momenti di gloria quando siamo diventati Campioni del mondo, intessuto con frasi passate alla storia i suoi commenti agli episodi che osservava sul rettangolo di gioco”.

“Ci piace ricordarlo – continua la nota – con il suo celeberrimo “un tiro alla viva il parroco!” diventato un modo di dire che è entrato nel nostro lessico quotidiano”.

“Al figlio Fabio che è un collega da noi conosciuto e stimato da tempo e alla famiglia – conclude il post – le condoglianze della redazione di Lombardia Notizie”.