Cuori OlimpiciLa Lombardia si presenta al pubblico internazionale di ITB Berlino 2025 (Internationale Tourismus-Börse Berlin) con la forza delle sue eccellenze, la bellezza dei suoi paesaggi e il fascino di un’offerta turistica sempre più esclusiva.

Le due proposte della Lombardia a ITB Berlino 2025

La manifestazione inaugurata martedì 4 marzo resterà aperta fino a giovedì 6 nel cuore della fiera turistica più prestigiosa al mondo. A ITB si racconta una Lombardia inedita capace di affascinare i viaggiatori più esigenti con due progetti: ‘Golf Experience in Lombardia’ e ‘Cuori Olimpici’.

‘Golf Experience’ in Lombardia: sport, lusso e panorami da sogno

“Quando si parla di turismo golfistico – dice l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, Barbara Mazzali – la Lombardia non ha nulla da invidiare alle destinazioni più celebri d’Europa”.

“Con oltre 70 campi da golf, molti dei quali immersi in scenari spettacolari tra montagne, laghi e colline – prosegue – la nostra Regione è una meta perfetta per chi cerca un’esperienza di gioco d’élite”.

Coinvolgimento

“A Berlino – spiega l’assessore – vogliamo coinvolgere i visitatori narrando una Lombardia che incanta: il golf qui è molto più di uno sport, è un viaggio nel bello”.

“Dalla Franciacorta al Lago di Como, dal Lago di Garda alla Brianza, da Milano a Varese – continua – ogni colpo si gioca circondati da paesaggi straordinari e avvolti in un’atmosfera esclusiva, tra resort di lusso e strutture di altissimo livello. Il golfista che sceglie la nostra regione non cerca solo campi perfetti, ma anche l’eleganza, la qualità e quel tocco unico che solo la Lombardia sa offrire”.

‘Cuori Olimpici’: il viaggio che accende la passione

Se il golf è un’esperienza di raffinatezza e relax, ‘Cuori Olimpici’ è energia pura. Un viaggio che attraversa tutte le 12 province lombarde, unendo la passione per lo sport alla scoperta delle meraviglie del territorio.

“Immaginate la Lombardia come un grande palcoscenico che – dice ancora Mazzali – per dieci mesi, diventa teatro di emozioni uniche. Ogni capoluogo si trasformerà in un ‘Cuore Olimpico’. Ovvero in un luogo in cui celebrare lo spirito dei Giochi. E vivere quindi esperienze indimenticabili tra sport, natura, tradizioni e comunità che si raccontano attraverso la loro storia e la loro ospitalità. Da Brescia a Pavia, da Bergamo a Mantova, da Milano alla Valtellina – prosegue – ogni tappa sarà una festa. E un’occasione per sentirsi parte di un’avventura collettiva che ci porterà dritti ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026”.

Questi due progetti sono infatti protagonisti dello stand della Lombardia a ITB Berlino, un’area di 90 metri quadri in cui, con 12 operatori d’eccellenza.

Brochure esclusiva

Ad accompagnare il ‘racconto’ della Lombardia, una brochure esclusiva, che raccoglie il meglio della regione. Ovvero: le emozioni olimpiche, il fascino senza tempo del golf, il patrimonio artistico, la natura mozzafiato e la tradizione enogastronomica. Cioè una realtà che, da sempre, la rende un punto di riferimento nel turismo internazionale.