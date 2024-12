Dal 7 gennaio 2025 potenziati i bus ‘punto punto’ verso Bergamo

“Il potenziamento del servizio bus dedicato agli studenti diretti alle scuole di Bergamo da parte di Trenord, che ha recepito le nostre indicazioni, è la dimostrazione di come, operando in stretta sinergia, è possibile fornire risposte adeguate alle esigenze dei territori”. Lo afferma l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, commentando il provvedimento di Trenord con cui, da martedi 7 gennaio, saranno potenziati i collegamenti ‘punto-punto’ su bus dedicati agli studenti diretti alle scuole di Bergamo, attivati dallo scorso febbraio come rinforzo al servizio sostitutivo Ponte San Pietro-Bergamo.

Assessore Lucente: raccolte le nostre indicazioni

“Abbiamo ascoltato e accolto – ha proseguito Lucente – le istanze provenienti dagli studenti, dalle loro famiglie e dai sindaci. Nei giorni scorsi, infatti, ci era stato chiesto di implementare i servizi sostitutivi per far fronte ai disagi causati dai lavori sulla rete. I nostri tecnici, insieme ai colleghi di Trenord, hanno prontamente individuato la soluzione più adeguata e più veloce da attivare. Voglio quindi ringraziare tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda per aver dimostrato concretezza e serietà”.

Sottosegretario Piazza: due importanti novità

“Due importanti novità – ha commentato il sottosegretario all’Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza – andranno a migliorare il servizio offerto con un occhio di riguardo alle esigenze dei cittadini. Le novità introdotte, grazie all’assessore Lucente e concordate con i rappresentanti dei comuni del territorio, rappresentano un’importante risposta alle esigenze dei cittadini con l’obiettivo di migliorare la qualità della mobilità”.

Potenziamento collegamenti ‘punto punto’ verso Bergamo, i dettagli

Sarà introdotto un nuovo collegamento ‘punto-punto’ per il rientro degli studenti a Paderno Robbiate con la corsa 650A Bergamo 13.20-Paderno Robbiate 14.25. Inoltre, la mattina la corsa bus ‘punto-punto’ 1819A Paderno Robbiate 6.40-Bergamo 7.45 prolungherà la corsa fino a Bergamo Ospedale, dove arriverà alle ore 7.57. Per le altre corse rimarrà confermata l’attuale offerta nei giorni di apertura delle scuole, prima e dopo le festività.