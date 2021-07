Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi hanno partecipato, nella mattinata di mercoledì 28 luglio, alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti a Mauro Mascetti e Giovanni Lo Dato, gli eroi del bus andato in fiamme in provincia di Lecco. I due uomini sono i protagonisti dell’intervento che ha permesso di mettere in salvo, lo scorso 13 luglio, sulla Strada Statale 36, un gruppo di studenti mentre il bus su cui viaggiavano stava per andare in fiamme, in provincia di Lecco.

Fontana e Fermi hanno consegnato medaglie e pergamene ringraziando i soccorritori “per il coraggio e l’alto segno civico mostrato in quella occasione”.

Il Governatore a soccorritori studenti bus in fiamme a Lecco: siete interpreti spirito lombardo

“Grazie a voi – ha detto Fontana – che siete i fedeli interpreti dello spirito lombardo, dello spirito di chi usa poche parole e compie fatti concreti. Di chi non ha paura davanti alle difficoltà e si sacrifica per il prossimo”.

“Ancora una volta – ha concluso il presidente della Regione – il popolo lombardo dimostra di cosa è capace”.

mac