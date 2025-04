‘Caivano-bis’: a Rozzano 27 milioni per scuole, sport, servizi

La Giunta della Regione Lombardia in sinergia con il fondo nazionale ‘Caivano-bis’ ha approvato una delibera che prevede un finanziamento di 5 milioni a Rozzano (Milano). Stanziati attraverso il bilancio regionale 2025, serviranno innanzitutto per la riqualificazione dei servizi sanitari territoriali. Tra questi, in particolare, Sert, consultorio e neuropsichiatria infantile.

Caivano-bis, fondi a Rozzano

Il provvedimento con il quale Regione Lombardia conferma il proprio impegno concreto per il rilancio del territorio di Rozzano, consiste in un piano di interventi. Sono previsti infatti investimenti per un totale di 27 milioni di euro in sinergia con il fondo nazionale ‘Caivano Bis’. In gran parte sono finalizzati a interventi sullo sport e anche sui giovani.

Il progetto, in attuazione del Decreto-Legge n. 208/2024, mira quindi a potenziare le infrastrutture, promuovere la crescita dei giovani attraverso lo sport e a migliorare i servizi sociosanitari e scolastici.

Come evidenziato dal sottosegretario regionale alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, che fin dall’inizio ha seguito il progetto, il piano è frutto di un lavoro sinergico tra Regione Lombardia, Comune di Rozzano, Prefettura di Milano e commissario straordinario.

Aree di intervento

Sono state individuate quattro aree di intervento prioritarie per un totale di 22 milioni di euro. I fondi saranno destinati principalmente a infrastrutture, sport e giovani, sociale, scuola e formazione.

A queste risorse si aggiungono ulteriori 5 milioni di euro per la riqualificazione dei servizi sanitari territoriali. Tra questi: Sert, consultorio e neuropsichiatria infantile. Lo stanziamento avviene attraverso il bilancio regionale 2025.

Un impegno, quello di Regione Lombardia, che non si limita alle infrastrutture. L’obiettivo è infatti quello di dare ai giovani spazi sicuri e opportunità di crescita attraverso lo sport e la formazione.

Le risorse stanziate potranno essere integrate con ulteriori fondi da parte del commissario straordinario, ampliando così il raggio d’azione degli interventi previsti.