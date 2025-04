Lodi, Regione mette a disposizione alloggi Aler alle Forze dell’ordine

Regione Lombardia mette a disposizione appartamenti Aler da assegnare alle Forze dell’ordine in provincia di Lodi.

Cinque alloggi Aler alle Forze dell’ordine di Lodi

Si tratta nello specifico di cinque alloggi a canone moderato situati a Ospedaletto Lodigiano, nell’edificio di via Madre Teresa di Calcutta. A questo proposito, la presidente di Aler Pavia-Lodi, Monica Guarischi, e il Prefetto di Lodi, Enrico Roccatagliata, hanno firmato in Prefettura il Protocollo d’intesa. Gli alloggi sono già pronti, completamente ristrutturati e potranno essere assegnati subito dalla Prefettura a chi, tra gli agenti, ne ha fatto richiesta.

Altri alloggi all’interno del Bando Sap

A questi si aggiungono altri cinque appartamenti a Lodi, sempre destinati alle Forze dell’ordine, all’interno del Bando Sap (servizi abitativi pubblici) che si aprirà il 12 maggio 2025 (il 10% degli alloggi totali vengono messi a disposizione di Forze dell’ordine). Inoltre Aler Pavia-Lodi ha in programma di destinare altre abitazioni alle Forze dell’ordine sempre nel Comune di Lodi.

Aler Lodi e Regione uniti per le Forze dell’ordine

L’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, evidenzia come “l’impegno di Regione Lombardia prosegua convintamente per offrire soluzioni abitative praticabili a chi lavora ogni giorno con competenza, abnegazione e passione per tutelare la nostra comunità. Mettere a disposizione alloggi per le Forze dell’ordine significa dare un supporto concreto e far sentire la vicinanza delle istituzioni: come Regione non finiremo mai di ringraziarli”.

La presidente Guarischi sottolinea come sia “una scelta che ha diversi lati positivi: per prima cosa diamo l’opportunità, a chi lavora per lo Stato e per tutti noi, di avere un alloggio a canoni calmierati quando non riescono ad accedere al mercato privato, poi facciamo sì che si crei un legame con il territorio e infine aiutiamo soprattutto i più giovani a iniziare la loro nuova vita lavorativa”.

Le parole del Prefetto

“Una bella e utile iniziativa – ha poi aggiunto il Prefetto – che dimostra l’impegno congiunto di diverse istituzioni, insieme operanti per la comunità e a favore di quanti, specie i più giovani, lavorano nelle nostre Forze di Polizia per la sicurezza di tutti noi e la legalità”.