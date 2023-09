È stata presentata alla Fondazione Feltrinelli di Milano, Healthy Lungs for Life, la campagna di sensibilizzazione globale sull’importanza della salute dei polmoni. L’iniziativa è promossa da ELF (European Lung Foundation) in collaborazione con ERS (European Respiratory Society). Hanno partecipato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e Roberta Toffanin, senatrice e esperta del ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica.

L’edizione di quest’anno vede protagonista la città di Milano con un calendario fitto di appuntamenti, da oggi e sino a mercoledì 13 settembre.

La campagna Healthy Lungs for Life si inscrive a margine del congresso dell’ERS (European Respiratory Society) (9/13 settembre presso il MiCo di Milano). Attesa la partecipazione di oltre 15.000 partecipanti tra medici, personale sanitario e pazienti 15.000. Il programma offre simposi, sessioni poster, casi clinici, presentazioni orali e interviste ad esperti sull’argomento.

Campagna salute polmoni, a Milano programma screening gratuito diagnosi tumori

“Regione Lombardia si è espressa sul tema della sostenibilità – ha detto il presidente Attilio Fontana – con scelte che non cedessero all’ideologia green e fossero invece rispettose della salute umana e del nostro tessuto economico. Negli ultimi 15 anni i risultati ottenuti nella nostra regione, grazie alle politiche attuate, sono rilevanti. Le concentrazioni di inquinanti si sono ridotte del 39% annuo per il PM10, del 40% per il PM2.5 e del 45% per il NO2. Non solo, l’Istituto dei Tumori di Milano è coordinatore di un primo programma nazionale della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) di screening gratuito per la diagnosi precoce del tumore al polmone. Obiettivo è raggiungere una diagnosi precoce. Al programma partecipa anche l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo”.

“Infine – ha aggiunto – crediamo fortemente in una sanità più partecipativa tanto che fiore all’occhiello della legge di riforma del sistema sanitario lombardo è il coinvolgimento delle associazioni di pazienti nella programmazione della sanità”.

“Milano si trova in una delle zone più inquinate d’Europa, la Pianura Padana. La qualità dell’aria – ha concluso Sergio Harari, presidente del Congresso ERS – nella regione è migliorata in modo significativo nell’ultimo ventennio.

La consapevolezza e l’impegno al miglioramento sono ora essenziali, sia dal punto di vista pubblico che politico. In qualità di presidente, insieme alla professoressa Bonsignore, del più grande Congresso internazionale del mondo ospitato qui a Milano, pensiamo infatti che la campagna Healthy Lungs for Life sia una fantastica opportunità per entrare in contatto con le persone della città e della regione. Per aiutarle a comprendere meglio l’importanza della salute e il ruolo che l’inquinamento atmosferico può giocare nello sviluppo di patologie polmonari”.