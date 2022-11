Caro energia, massima disponibilità da parte di Regione Lombardia per individuare soluzioni condivise. “Accolgo sempre favorevolmente, in linea con le dinamiche che caratterizzano l’azione politica della Regione Lombardia, ogni proposta di confronto e dialogo. Tutto ciò anche perché da settimane ci stiamo già lavorando. Un principio poi che vale ancor di più quando bisogna affrontare temi impattanti sulla popolazione più fragile, come il ‘caro-bollette'”.

Così Alan Rizzi, assessore lombardo alla Casa e Housing sociale sulla richiesta da parte degli assessori comunali all’Edilizia residenziale pubblica di Milano, Bergamo e Brescia per attivare un Tavolo sull’aumento dei costi dell’energia.

Caro energia, ok a soluzioni condivise

“Con Aler – ha aggiunto Rizzi – siamo già a lavoro, per individuare strade che rendano meno gravosi gli impatti sulle tasche degli inquilini delle case comunali “.

“Stiamo ragionando su una razionalizzazione delle risorse esistenti – ha precisato l’assessore – per attenuare l’impatto degli aumenti sugli inquilini delle Aler. I Fondi europei, come ben sanno gli assessori di Milano, Bergamo e Brescia, rappresentano un’ulteriore possibilità. Va quindi attivata in maniera addizionale e complementare agli sforzi che ogni Amministrazione ha messo in atto per tutelare i propri inquilini. Inoltre, puntiamo su misure di monitoraggio e presa in carico degli inquilini più in difficoltà”.

“Siamo quindi pronti – ha concluso Rizzi – a dialogare con tutti agli Enti locali sulla base del principio che Regione Lombardia punta sempre a migliorare la qualità della vita dei lombardi”.