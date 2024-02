“La Lombardia è la prima Regione d’Italia a mettere in campo risposte strutturate per aiutare le famiglie di reddito medio che faticano ad accedere, nella casa, al mercato degli affitti privati. Stiamo attuando un programma che incrementa l’offerta di alloggi a canoni sostenibili”. Lo ha detto l’assessore della Regione Lombardia alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, intervenendo a Roma al convegno ‘Strumenti e iniziative per lo sviluppo sostenibile del territorio’, organizzato dalla Conferenza delle Regioni, da Cassa Depositi e Prestiti e da Anfir.

Il Piano ‘Missione Lombardia’

L’assessore Franco ha potuto esporre il piano denominato ‘Missione Lombardia‘, che può diventare un esempio anche per le altre regioni. “Stiamo imprimendo un cambio di passo alle politiche dell’abitare. Lo facciamo offrendo nuove opportunità ai cittadini che rientrano nelle fasce di reddito medio (14-40.000 euro Isee) e medio-basso (10-16.000 euro Isee). Pensiamo per esempio ai lavoratori dei servizi pubblici che sono in difficoltà in particolare nei capoluoghi dove gli affitti aumentano costantemente. Le città devono essere attrattive anche nei confronti di chi le fa funzionare: personale sanitario, della scuola, delle forze dell’ordine”.

Bando housing sociale

“Stiamo trasformando il panorama dell’offerta abitativa sociale in Lombardia: abbiamo appena pubblicato un bando di housing sociale da 14 milioni di euro – ha sottolineato Franco – che finanzia iniziative promosse da soggetti pubblici e privati”.

È proprio questa sinergia che Franco ha portato al convegno di Roma. Una collaborazione che è proposta innovativa in Italia e indirizzata alle istituzioni e ai privati che guardano allo stesso obiettivo.

Collaborazione con Cdp

“Con Cassa Depositi e Prestiti stiamo collaborando in maniera concreta ed efficace per raggiungere obiettivi sfidanti che riguardano l’housing sociale e l’edilizia universitaria. Attraverso il Fondo Immobiliare Lombardia, che vede la compartecipazione di Cdp, Regione Lombardia e altri soggetti, sono stati messi a disposizione 4.735 alloggi e 1.680 posti letto universitari a Milano, mentre ulteriori 800 posti letto sono in fase di realizzazione. A questo si aggiunge la locazione a lungo termine per altri 400 posti letto a Milano tra i quartieri universitari Bovisa, Bicocca, Pompeo Leoni”.

“Il nostro impegno – ha concluso Franco – è a tutto campo. Anche in questo settore la Lombardia è locomotiva d’Italia e ‘Missione Lombardia’ può fare da apripista per altri progetti in altre parti d’Italia.