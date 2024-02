Fermi in Università a Cremona: le realtà territoriali vanno sostenute

Ha fatto tappa all’Università Cattolica di Cremona il tour che l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, sta conducendo fra gli Atenei di tutte le province lombarde.

“Ho scelto di incontrare docenti e studenti di tutta la Lombardia – ha spiegato Fermi – per capire direttamente da chi vive l’università ‘da dentro’ tutti i giorni cosa funziona, cosa no e cosa può essere migliorato. Voglio che il mio assessorato possa essere a disposizione e non possiamo che cominciare dall’ascolto”.

La tappa al Campus di Santa Monica, dove ha sede l’Università di Cremona, è stata l’occasione per confermare la vicinanza e il sostegno (anche economico) della Regione Lombardia.

Dal PNRR fondi per il diritto allo studio

“Stiamo studiando come destinare gli ultimi fondi del PNRR con delle misure che possano aiutare le università. Settimana scorsa – ha ricordato – in occasione della riunione del Comitato per il diritto allo studio, ho annunciato ai rettori che stiamo studiando una modalità per destinare una quota importante dei fondi Fesr alle Università per il loro ammodernamento tecnologico”.

Riferendosi poi alla sede cremonese della Cattolica, Fermi ha lodato il lavoro fatto per consegnare una location “straordinaria” a docenti e studenti.

“Ho notato – ha sottolineato l’assessore – una grande qualità dell’insegnamento, un’importante predisposizione alla ricerca e forte legame con il territorio, in particolare il tessuto imprenditoriale”.

“Investire sui territori in termini di formazione – ha concluso Fermi – è un aspetto che cercherò di stimolare in tutti i modi, è una sfida che non solo va accettata, ma anche sostenuta”.