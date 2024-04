L’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha incontrato a Roma i rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti per intensificare le sinergie nell’ambito dell’housing sociale.

“Con Cassa Depositi e Prestiti – ha sottolineato l’assessore Franco – abbiamo già lavorato con profitto per importanti progetti che riguardano l’housing sociale e le politiche abitative in genere. L’obiettivo è attuare sempre più collaborazioni per raggiungere, insieme, nuovi traguardi sfidanti”.

Cambio di passo

“I vertici di Cdp – ha proseguito Franco – guardano con interesse al piano di rilancio delle politiche abitative, denominato Missione Lombardia. Quest’ultimo infatti mobilita 1,5 miliardi di euro di investimenti. Il cambio di passo che stiamo imprimendo si traduce nella capacità di tessere relazioni costruttive con enti strategici per il Paese. Tra questi appunto Cassa Depositi e Prestiti, in grado di offrire un supporto rilevante ai programmi di sviluppo regionale”.

I partecipanti

All’incontro era presente anche Dorino Mario Agliardi, componente del Cda di Finlombarda oltre a Corrado Zambelli presidente di Federcasa Lombardia. “L’impegno di Regione Lombardia – ha concluso Franco – è costante: siamo al lavoro per garantire ai cittadini lombardi il diritto alla casa e la qualità dell’abitare”.