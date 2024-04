Franco: pianura bergamasca protagonista della transizione energetica

La pianura bergamasca come laboratorio per nuove sinergie tra aziende, enti e istituzioni sui temi della sostenibilità e della transizione energetica. L’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha partecipato ieri sera, a Bariano (BG), alla presentazione dell’Osservatorio della pianura bergamasca, network sugli ambiti di ‘sustainability e transizione green’ con interventi di diverse realtà del territorio.

Dinamismo bergamasco

“La Lombardia – ha evidenziato Franco – è di gran lunga la prima economia del Paese e la provincia di Bergamo una delle più dinamiche in assoluto. Il compito della Regione è accompagnare la crescita e sostenere il territorio nel percorso verso la transizione energetica e la piena sostenibilità”.

Efficientamento energetico dell’edilizia pubblica

“Come assessore alla Casa e Housing sociale – ha proseguito Franco – ho promosso in tutta la Lombardia un programma di efficientamento energetico degli edifici destinati all’edilizia residenziale pubblica, che include anche l’installazione di impianti fotovoltaici. Questo si traduce in un risparmio sulle bollette per i residenti e in una riduzione delle emissioni inquinanti, contribuendo così alla trasformazione energetica e alla diffusione di energie rinnovabili per la salvaguardia dell’ambiente”.

Il sostegno al territorio

“In tema di transizione energetica – ha sottolineato Franco – Regione Lombardia ha varato un pacchetto di misure, in particolare la ‘Linea green’, per aiutare le piccole e medie imprese a ridurre l’impatto ambientale dei sistemi produttivi, favorendo l’ottimizzazione e il recupero di energia, oltre alla diminuzione dei costi. Andiamo avanti convintamente su questa strada offrendo alle aziende il massimo supporto possibile”.

Capacità di fare rete

L’assessore ha apprezzato la volontà di ‘fare squadra’ emersa dall’incontro: “Eventi come questo – ha concluso Franco – sono importanti per attivare collaborazioni e affrontare sfide comuni. Dobbiamo avere la capacità, in modo sempre più sistematico, di fare rete tra mondo dell’imprenditoria, enti e istituzioni, per rafforzare la solidità e la competitività del nostro magnifico territorio”.