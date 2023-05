Casargo, Piazza consegna targa a Fontana per 50° CFPA alberghiero

“Il Centro di formazione Professionale Alberghiero di Casargo (CFPA) è un punto di riferimento a livello regionale e nazionale per la formazione nel settore alberghiero. Controllato al 100% dalla Provincia di Lecco, grazie alla sinergia che hanno saputo costruire insieme tutti gli attori territoriali coinvolti, a partire da Regione Lombardia, oggi si conferma come un polo didattico d’eccellenza”.

Lo afferma il sottosegretario con delega all’Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale Mauro Piazza, che a nome del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, ha consegnato al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, una targa commemorativa per i 50 anni del Centro di formazione Professionale Alberghiero di Casargo (CFPA), in provincia di Lecco.

Traguardo storico

Mezzo secolo di attività, ha osservato l’esponente della Giunta Lombarda “sono un traguardo storico, che è giusto celebrare. Il CFPA eroga attività formative nel settore alimentare e della ristorazione offrendo a tanti giovani interessanti prospettive lavorative in un settore strategico per il nostro territorio e non solo”.

Dati significativi

Oltre il 95% dei ragazzi che hanno studiato nella struttura della Valsassina, riesce infatti a trovare un impiego in tempi brevi. “Dati significativi – commenta Piazza – che ci spronano a continuare a lavorare per valorizzare questa realtà”. Come Regione Lombardia ha sempre fatto nel corso degli anni, anche attraverso interventi importanti, come ad esempio, il secondo atto integrativo per completare la riqualificazione del complesso immobiliare ex colonia montana: 1.529.000 euro, ripartite nel triennio 2020-2022.