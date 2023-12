Violenza sulle donne, da Aler Pavia-Lodi 11 alloggi per autonomia abitativa

Case popolari alle donne vittime di violenza nelle province di Pavia e Lodi. Parte da qui la sperimentazione sociale e solidale. Che ha permesso di individuare alloggi messi a disposizione dalle Aler per le donne vittime di violenza in collaborazione con i CAV – Centri Antiviolenza e le Case Rifugio.

A Pavia case per donne vittime di violenza

“Grazie allo stanziamento di 1,5 milioni – commenta l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini – di cui 100.000 dedicati all’accompagnamento sociale delle donne e 1.400.000 euro destinati alle Aler. Da Pavia possiamo annunciare l’avvio di un progetto che testimonia la massima attenzione di Regione Lombardia alla necessità di garantire l’autonomia abitativa alle donne che si rivolgono ai nostri Centri Antiviolenza”.

Assegnazione di 6 alloggi

E grazie alla collaborazione con ALER Pavia-Lodi, prosegue l’esponente della Giunta lombarda, “si potrà procedere al percorso di assegnazione di 6 alloggi a canone concordato. Appartamenti dislocati tra Voghera, Vigevano, Silvano Pietra e Mortara e di 5 alloggi ubicati a Ospedaletto Lodigiano“.

Anticipazione dei canoni

I fondi saranno infatti destinati alle Aler come anticipazione del canone di affitto. Oppure come canone a scomputo nel caso in cui gli alloggi necessitino di interventi di ristrutturazione.

“Con questo passaggio – conclude Lucchini – potenziamo ulteriormente la nostra rete sociale. E attuiamo azioni di contrasto alla violenza e a sostegno di tutte le donne e dei loro figli minori. Si tratta di un’alleanza che vogliamo rinnovare ogni giorno”.