Più risorse in Lombardia per i Centri antiviolenza sulle donne. La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha stanziato ulteriori 1.125.955 euro per contrastare la violenza sulle donne.

Più risorse ai Centri antiviolenza sulle donne della Lombardia

Queste risorse sono destinate ad assicurare la piena operatività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. Inoltre, si intende garantire la continuità degli interventi in corso e la sinergia con quelli che verranno attuati nel 2024-2025.

La somma si aggiunge allo stanziamento di 10 milioni di euro dello scorso 3 luglio.

Prevenire la violenza progetto strategico

“Il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile di questa Legislatura – ha dichiarato Lucchini – adottato il 20 giugno 2023, si è infatti posto come obiettivo strategico della legislatura la prevenzione e contrasto della violenza di genere”.

Azione quotidiana

Proprio per questo, ha proseguito, “la nostra azione quotidiana è indirizzata a garantire risorse adeguate, supportare buone pratiche e innovare la rete di sostegno alle donne vittime di violenza. Come abbiamo dimostrato anche con il progetto sperimentale per destinare, attraverso le nostre Reti territoriali, case Aler alle donne che necessitano anche di un’autonomia abitativa”.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari saranno gli Enti locali capofila delle 27 reti interistituzionali antiviolenza del territorio della Lombardia. I soggetti destinatari saranno invece i Centri antiviolenza, le Case Rifugio e le donne vittime di violenza con i loro figli/e minori.

Il sito

Tutti i dettagli sulla rete anti violenza di Regione Lombardia possono essere sinteticamente consultati a questo link.