Un altro importante cantiere è ai nastri di partenza. Entro fine maggio, infatti, saranno avviati i lavori di ammodernamento del nuovo svincolo del casello autostradale di Dalmine, lungo l’autostrada A4 Torino-Trieste. Lo svincolo sarà più ampio e adeguato al traffico.

L’intervento consentirà di migliorare i collegamenti tra l’autostrada A4, l’asse interurbano e la viabilità locale”. Lo annuncia Claudia Maria Terzi, assessore regionale a Infrastrutture e Opere pubbliche, che a dicembre aveva effettuato un sopralluogo con il ministro Matteo Salvini, i vertici di Aspi e il sindaco di Dalmine, Francesco Bramani. Superate alcune difficoltà emerse durante l’allestimento del cantiere, la società Autostrade per l’Italia nelle prossime settimane avvierà i lavori.

Terzi: ingresso più sicuro e con meno code

“Questo è un intervento molto importante per il territorio e per la sua viabilità, in quanto – spiega l’assessore Terzi – renderà più sicuro e fluido il traffico della zona, da un lato diminuendo le code in ingresso e in uscita dall’autostrada e dell’altro efficientando anche la Tangenziale Sud di Bergamo. Regione Lombardia ha giocato un ruolo fondamentale in questa partita, accelerando dapprima l’iter di approvazione del progetto e, in seguito, affidando i lavori alla società Amplia Infrastructures controllata da Aspi. Siamo in uno dei contesti a più alta densità industriale d’Europa. Il livello del traffico è inoltre in costante aumento. Il nuovo assetto del casello risolverà finalmente un nodo particolarmente critico per i tanti automobilisti in transito nella zona“.

Il progetto esecutivo dell’intervento, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (ora MIT), prevede un costo pari a 25 milioni di euro. La fine dei lavori è prevista per novembre 2024.