Bergamo, Terzi: via libera allo schema di convenzione per lo svincolo A4

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato oggi, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, lo schema di convenzione per la riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con l’asse interurbano di Bergamo.

La sottoscrizione della convenzione, che vede coinvolti Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Sacbo e Aria spa, permetterà l’avvio immediato dei lavori della cosiddetta ‘Fase B’ che saranno consegnati non appena la Provincia di Bergamo, proprietaria della strada, completerà le procedure espropriative e metterà le aree a disposizione di Aria.

Passo in avanti fondamentale

“Con l’approvazione di questa delibera – ha dichiarato l’assessore Terzi – compiamo un fondamentale passo in avanti nella realizzazione di un intervento prioritario per la corretta gestione del traffico sia locale sia di lunga percorrenza da e per l’aeroporto di Orio al Serio. Il nodo, infatti, è attraversato da un consistente flusso di traffico generato dall’intersezione tra i flussi est-ovest sull’Asse Interurbano e quelli in entrata e uscita dalla città. Oltre a essere una porta di accesso all’aeroporto”. Sacbo metterà a disposizione 1.737.704 euro per la realizzazione dell’opera.

Risorse dal Piano Lombardia

“L’impegno da parte di Regione – ha ricordato Terzi – per la realizzazione dell’opera è considerevole. Sono stati infatti stanziati i fondi del ‘Patto per la Lombardia’, successivamente integrati con ulteriori risorse provenienti dal ‘Piano Lombardia’. Questo per completare un cantiere complesso nei tempi previsti. L’approvazione dello schema di convenzione consente la realizzazione di un intervento organico. Un’opera ritenuta fondamentale per risolvere le criticità viabilistiche dell’area, ottimizzando tempistiche e modalità di intervento attraverso una progettazione unitaria. Continueremo, come fatto fino ad oggi, a monitorare l’avanzamento dei lavori. In modo da poter consegnare ai cittadini uno svincolo efficiente”.

doz