Fontana e Sertori: ulteriori 674.00 euro per caserma Carabinieri di Robbio

Ulteriori 674.000 euro da Regione Lombardia per rendere possibile la realizzazione della caserma dei Carabinieri a Robbio (Pavia). Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta su proposta del presidente Attilio Fontana di concerto con l’assessore a Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Programmazione negoziata, Massimo Sertori, in cui si è approvato l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma (AdP) per la realizzazione della caserma.

Impegno Regione per caserma Carabinieri a Robbio

“L’impegno regionale per la realizzazione della caserma di Robbio, funzionale alla sicurezza del territorio pavese – sottolineano il presidente Fontana e l’assessore Sertori – arriva a 1.924.000 euro e testimonia l’attenzione della Giunta all’attività dell’Arma dei Carabinieri e, quindi, della sicurezza sia percepita che reale”.

Adeguamento del progetto

L’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma è infatti determinato dall’adeguamento del progetto di fattibilità previsto, con approfondimento degli aspetti strutturali/sismici, impiantistici, idrogeologici, geotecnici ed energetici. E con adeguamento alle richieste dell’Arma dei Carabinieri. Tali approfondimenti hanno determinato una revisione del Quadro Economico e uno slittamento del cronoprogramma con fine lavori nel 2023.

Assessore Sertori: pronta risposta

“Regione Lombardia – conclude Sertori – risponde quindi prontamente alle nuove esigenze di realizzazione. Lo fa stanziando ulteriori risorse che permetteranno di consegnare ai cittadini di questo territorio un presidio con più servizi e all’avanguardia”.

Le nuove cifre dell’intervento

L’insieme degli interventi oggetto dell’Atto Integrativo dell’Accordo comporta infatti una previsione di spesa pari a 3.854.683,95 euro anziché 2.518.176 previsti dall’AdP già approvato. Dal Comune di Robbio è quindi garantito un contributo di 1.930.683,95 euro, incrementato di 662.507,95 euro rispetto all’AdP approvato.

gus