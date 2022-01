Rossi: edizione storica numero 90 per la ‘Cinque Mulini’

Presentata a Palazzo Lombardia la 90esima edizione della ‘Cinque Mulini’, manifestazione internazionale di corsa campestre in programma a San Vittore Olona (MI) il 30 gennaio, patrocinata e supportata da Regione Lombardia. “Quest’appuntamento, diventato nel tempo uno dei più prestigiosi del calendario mondiale, si preannuncia quest’anno particolarmente elettrizzante”, ha sottolineato Antonio Rossi, sottosegretario regionale con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi.

Nel segno della tradizione

“Si celebrerà un evento storico, nobilitato – ha proseguito il pluricampione olimpico – dal livello degli atleti iscritti. Un ‘parterre de rois’ degno della migliore tradizione di questa. Un’appuntamento gara che ha visto correre nel fango, sotto la pioggia, tra i fiocchi di neve campioni internazionali di livello eccelso. Come Sebastian Coe o i nostri Cova e Panetta”. Con Antonio Rossi, presenti alla conferenza stampa tra gli altri anche Daniela Rossi, sindaco di San Vittore Olona e Grazia Maria Vanni, vicepresidente Fidal. Insieme a loro, Marco Riva presidente regionale del Coni e Giuseppe Gallo, presidente dell’Unione sportiva San Vittore Olona.

Un volano per il territorio

“La corsa campestre – ha, quindi, ricordato a margine Antonio Rossi – ha in Lombardia una delle sue terre d’elezione. Novant’anni di sudore e imprese sportive a tratti epiche hanno trasformato la ‘Cinque Mulini’ in un evento capace di attirare concorrenti e appassionati da tutto il mondo. Nel tempo, questa manifestazione è diventata un volano per l’economia del territorio. Inoltre, è uno dei simboli stessi di San Vittore Olona. Un vero patrimonio sportivo e culturale – ha concluso il sottosegretario regionale – per la città e per tutta la Lombardia, nato il 22 gennaio del 1933 dal sogno e dalla passione di Giovanni Malerba, cresciuto sino ai livelli di oggi grazie al costante impegno delle donne e degli uomini dell’Unione Sportiva 1906 San Vittore Olona“.

dbc

