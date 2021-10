Rossi: per eventi sportivi altri 400.000 euro a fondo perduto

“Sono 36 gli eventi sportivi in programma in Lombardia dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022 che beneficeranno del finanziamento regionale a fondo perduto pari a 400.000 euro”. Lo spiega Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, commentando la pubblicazione della nuova graduatoria del bando ‘DDUO’. “Contributi – chiarisce – che in questo periodo di ripresa post-Covid risultano spesso fondamentali per la riuscita stessa di tanti appuntamenti. Gare e incontri importanti per l’immagine della Lombardia e per il successo dell’intero movimento sportivo regionale”.

Da aprile assegnati 1,17 milioni di euro, finanziate 106 eventi sportivi

“Questi 400.000 euro – prosegue il pluricampione olimpico – si aggiungono alla somma di 770.000 euro già assegnati da quest’edizione del bando ‘Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo’ per 70 eventi celebrati nel periodo 1° aprile 2021-31 ottobre 2021. In totale, quindi, con 1.170.000 euro, abbiamo sinora assicurato il nostro supporto a 106 appuntamenti agonistici e amatoriali di carattere regionale, nazionale e internazionale. Un numero significativo che, come già avvenuto negli scorsi mesi, contiamo di ampliare. In caso di disponibilità di altri fondi, infatti, faremo ulteriormente scorrere la graduatoria pubblicata”.

Un sostegno spesso determinante

“Queste manifestazioni – ha ricordato Antonio Rossi – comportano benefici per i territori che le ospitano che vanno ben al di là delle immediate ricadute economiche legate allo svolgimento delle prove. Stimolano, infatti, il turismo sportivo fungendo da richiamo per appassionati, amatori e atleti professionisti. Inoltre, con il loro richiamo e con la presenza spesso di tanti campioni, esercitano fra ragazzi e adulti un impatto positivo sulla propensione ad avvicinarsi all’attività fisica occasionale, amatoriale o agonistica, con benefici sulla qualità della vita di tanti lombardi”.

Le 36 manifestazioni ammesse al finanziamento

Segue l’elenco suddiviso per provincia delle 36 manifestazioni in programma nel periodo 1° novembre 2021-31 marzo 2022, ammesse ai finanziamenti regionali.

Bergamo

VII Torneo Interscolastico Scherma (Club Scherma Città Dei Mille A.S.D., Bergamo, 15.000 euro). Gran Prix Kinder ‘Joy Of Moving’ Fm-Ff Under14 (Scherma Brescia, Bergamo, 15.000 euro). Inoltre, The Best of fight 6 (A.S.D. C.S.K.B., Trescore Balneario, 10.000 euro). Coppa Italia Sci di Fondo-Campionati regionali (Sci Club Schilpario, Schilpario, 10.000 euro). Infine, 11° Trofeo Tokens Vallecamonica – Altosebino (Il Birillo Club, Costa Volpino, 10.000 euro).

Brescia

La Rampegada (Sci Club Pezzoro, Tavernola sul Mella, 15.000 euro). 5° Trofeo Vegallarm Fis Val Palot (Val Palot Ski Società Sportiva Dilettantistica, Pisogne, 10.000 euro). Inoltre, Memorial signora Lia (A.S.D. Sporting Club Nave 1966, Nave, 10.000 euro). Infine, XXIII Trofeo Di Nuoto Città Di Salò (Società Canottieri Garda Salò – Associazione Sportiva Dilettantistica, Salò, 10.000 euro).

Como

Trofeo Sport Ability (CSI Como, Como, 10.000 euro). 46° Torneo Bonapersona-Tomasetto-Moretti (Pro Olgiate 1971 Associazione Sportiva Dilettantistica, Olgiate Comasco, 10.000 euro). Winter Cup 20.21.22 (Sportdinamic S.R.L. Sportiva Dilettantistica, Albavilla, 10.000 euro). Infine, gara di Spada Femminile e Maschile Assoluta Nazionale Zona 1 (Comense Scherma S.S.D., Como, 10.000 euro).

Cremona

Duathlon Stagno Lombardo (K3 S.S.D., Stagno Lombardo, 10.000 euro).

Mantova

Coppa Europa Indoor (A.T. Ennio Guerra Castellaro, Monzambano, 10.000 euro).

Milano

90esima Cinque Mulini – World Cross Country Tour (Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, San Vittore Olona, 15.000 euro). Torneo Umberto Casati (Rugby RHO A.S.D., RHO, 15.000 euro). Stramilano 2022 (Stramilano Running Club Società Sportiva Dilettantistica, Milano, 10.000 euro). Volare oltre i limiti (Associazione Dilettantistica Polisportiva Centro Asteria, Milano, 10.000 euro). Inoltre, The Arena 4 (The King of Fight Club A.S.D., Garbagnate Milanese, 10.000 euro). Run For Life Monza 2022 (Socialtime Onlus, Milano, 10.000 euro). 1° Rally della Valle Imagna (N.T.T. Rally Event Società Sportiva Dilettantistica, Milano, 10.000 euro). Milano 21 2021 (Laguna Running Società Sportiva Dilettantistica, Milano, 10.000 euro). Infine, La Danza Delle 12 Ore (Metiss’art Danza Arte Benessere Dal Mondo A.S.D., Milano, 10.000 euro).

Monza e Brianza

15° Campionato Nazionale Csi Di Ginnastica Ritmica (Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale Csi Lombardia, Agrate Brianza, 15.000 euro). Ring War (Associazione Sportiva Dilettantistica Team Calzolari, Biassono, 15.000 euro).

Pavia

La Stalla Dei Sogni IX Edizione (Sogni e cavalli Onlus A.S.D., Pavia, 10.000 euro). Decennale Here You Can (Here You Can Società Sportiva dilettantistica, Pavia, 10.000 euro).

Sondrio

Alta Valtellina Trophy (Bormio Ghiaccio A.S.D., Bormio, 15.000 euro). Torneo dell’Amicizia (Nuova Sondrio Calcio – Società Sportiva Dilettantistica , Sondrio, 10.000 euro).

Varese

Giro del Lago di Varese (Africa&Sport ODV, Varese, 10.000 euro). Urban Workout (Nuoto & Fitness Varese – Società Sportiva Dilettantistica, Gallarate, 10.000 euro). Campo dei Fiori Trail (Campo Dei Fiori Outdoor Asd, Bregano, 10.000 euro). Corri Cardano 2022 (A.S.D. Cardatletica, Cardano al Campo, 10.000 euro). Inoltre, qualificazioni Campionati Italiani Assoluti Specialità Pesistica Olimpica (Federazione Italiana Pesistica – Fipe Comitato Regionale Lombardia, Milano, 10.000 euro). Infine, 30° Rally dei Laghi (Associazione Sportiva Dilettantistica Rally Dei Laghi, Laveno-Mombello, 10.000 euro).

