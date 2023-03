Con ‘City for Care’ Lombardia e Svizzera sono sempre più vicine e collaboranti.

Lo ha sottolineato l’assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorse idriche e Rapporti con la Confederazione elvetica, Massimo Sertori, all’evento conclusivo, celebrato al Belvedere di Palazzo Lombardia, del progetto ‘City for Care’ finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia Svizzera.

Una collaborazione interistituzionale

Il progetto ‘City for Care’ è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Ats Brianza, Crams di Lecco, Asst Lecco, Università di Pavia e Acd – Assistenza e cura a domicilio Mendrisiotto e Basso Ceresio.

“Grazie a ‘City fo Care’ (C4C) – ha evidenziato Sertori – si sono sviluppati approcci innovativi. Azioni rivolte alla popolazione over65 e fragile del territorio coinvolto e basate sui principali driver di benessere. Che sono: movimento, alimentazione e socialità, favoriti e stimolati con proposte legate all’arte e cultura e dallo scambio intergenerazionale“.

‘Comunità di benessere locali’

L’iniziativa ha permesso la realizzazione di molteplici laboratori di ‘comunità di benessere locali’ in cui si è resa evidente l’importanza dell’attivazione sociale, quale elemento fondamentale per il mantenimento cognitivo e la riabilitazione delle singole persone che hanno partecipato alle attività pilota quali atelier di tango, gruppi di cammino per patologia, corsi di cucina salutare, che hanno dato giovamento e benessere psico-fisico agli over65 e ai fragili coinvolti e fatto prendere coscienza dei bisogni ‘reali’ e delle azioni e soluzioni possibili.

Il Programma Interreg Italia Svizzera

“Il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia Svizzera – ha detto Sertori – promuove da più di 30 anni la cooperazione nell’area di confine. Un territorio che comprende le 4 provincie lombarde di Como, Sondrio, Varese e Lecco. E in cui sono tre Cantoni Svizzeri, Ticino, Grigioni e Vallese. Oltre a 4 provincie piemontesi, la Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano”.

Un valore aggiunto

“Il valore aggiunto dei progetti Interreg – ha rimarcato l’assessore Sertori – non sta solo nel finanziamento e nella concretizzazione del progetto, bensì anche ‘nell’avvio e nel mantenimento dei contatti’. In tal senso, quindi, lo scambio reciproco ha un effetto stimolante. E permette di creare dei progetti sperimentali esplorativi e innovativi come nel caso del progetto di ‘City for Care'”.

Provincia di Lecco al centro

“Il territorio interessato dal progetto – ha concluso Sertori – è in particolare la provincia di Lecco, reinserita nelle aree elegibili per Interreg grazie anche all’intervento politico sostenuto da Regione Lombardia attraverso la Comunità di lavoro Regio Insubrica. La Comunità è un altro importante strumento di promozione della cooperazione transfrontaliera nella regione dei laghi prealpini italo-svizzeri“.

gus