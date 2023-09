Ambiente, assessore Maione alla Climate Week a New York

La Regione Lombardia sarà protagonista della Climate Week di New York, vertice internazionale inaugurato domenica 17 settembre 2023 e che si svolge insieme all’Assemblea generale delle Nazioni Unite riunendo leader internazionali del mondo degli affari, del governo e della società civile per un confronto globale sulle azioni per il clima. A portare l’esperienza della Lombardia sarà martedì l’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione. L’assessore interverrà come relatore durante gli Hub Live, una serie di eventi che riunisce più di 1.000 dei leader più influenti del mondo degli affari, del governo e del settore climatico.

Lombardia alla Climate Week 2023 a New York

“La nostra Regione – spiega Maione – è vista con grande interesse a livello internazionale per l’approccio pragmatico con cui affronta le tematiche ambientali. Siamo partner di coalizioni internazionali come ‘Regions4‘ e ‘Under2Coalition‘; soggetti che ci consentono di confrontarci con le migliori esperienze a livello mondiale e di rafforzare le relazioni internazionali”.

Bilaterale Lombardia/Quebec

Domenica 17 settembre, l'assessore Maione è stato nel quartier generale delle Nazioni Unite per il summit sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e successivamente al Times Center di New York per un bilaterale con il ministro dell'Ambiente del Quebec, Benoit Charette.

“Le Regioni e i Governi subnazionali – continua Maione – giocano un ruolo fondamentale nell’attuazione delle politiche globali di contrasto ai cambiamenti climatici. Consentono infatti di realizzarle tenendo in considerazione le esigenze economiche e sociali dei propri territori”.

“Vogliamo – conclude l’assessore – che questi vertici internazionali non siano solo occasione di dibattito. Devono essere anche momenti di confronto con le realtà internazionali per calibrare in modo pragmatico le nostre politiche di sviluppo sostenibile”.