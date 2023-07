Ambiente e mobilità, esteso per altri 3 anni il servizio Move-In ambulanti

A seguito dell’esperienza positiva dei primi tre anni, la Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, ha confermato per un altro triennio il servizio ‘MoVe-In ambulanti‘. La misura è stata determinata dopo un proficuo confronto con la categoria.

Dal 1° ottobre 2023, fino al 31 ottobre 2024, gli interessanti possono richiedere l’applicazione dei servizi aggiuntivi MoVe-In nel triennio successivo per tutte le classi ambientali dei veicoli oggetto di limitazioni permanenti appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante.

Ambulanti, mobilità fragile

“Vogliamo semplificare la vita a una categoria, quella degli ambulanti, per la quale il tema della mobilità risulta particolarmente importante”, ha detto Maione. Si tratta, ha osservato, “di un settore ostacolato da una pluralità di fattori. Fra questi, la pandemia e la crescente inflazione registrata a partire dalla seconda metà del 2021. Esistono poi le incertezze sulla normativa per il rinnovo delle concessioni di posteggio su area pubblica. Spesso – ha concluso Maione – questi operatori devono utilizzare veicoli con strumentazione specifica. Quindi, una finestra temporale è necessaria per consentire la prosecuzione del processo di ricambio dei veicoli inquinanti”.

I servizi aggiuntivi

I servizi aggiuntivi MoVe-In previsti per gli operatori del commercio ambulante consistono: nella possibilità di percorrere la somma dei chilometri concessi annualmente nell’arco dei tre anni successivi alla data di adesione. Nella possibilità di utilizzare il veicolo anche durante le limitazioni temporanee durante gli episodi di accumulo degli inquinanti nel triennio di validità. Nel caso di autoveicoli a uso negozio, è data possibilità di percorrere la somma dei chilometri concessi annualmente nell’arco dei tre anni successivi. Cioè 6.000 km annuali per i veicoli di classe emissiva Euro 0 e di 9.000 km annuali per i veicoli di classe Euro 1 e 2.

I servizi aggiuntivi ‘MoVe-In ambulanti’ non si applicano ai veicoli aderenti al servizio MoVe-In relativo all’Area B del Comune di Milano.