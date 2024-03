Regione interverrà in caso di disagi sulla tratta Codogno-Cremona-Mantova

“Rinnovo il mio impegno, insieme agli uffici preposti, a monitorare l’andamento del servizio nel corso dell’intera durata dei lavori sulla tratta ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova. Il nostro obiettivo è ridurre i disagi ai pendolari e ai viaggiatori”.

Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, in merito alla mozione discussa e approvata in Consiglio regionale, sul tema ‘Interventi urgenti per i pendolari della tratta ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova’.

A partire dal 14 gennaio, infatti, sono stati attivati i servizi sostitutivi nella tratta interessata ai lavori, tra Bozzolo e Mantova.

Assessore Lucente: monitoriamo i lavori su tratta Codogno-Cremona-Mantova

“Il servizio ferroviario – ha ricordato l’assessore Lucente – è stato totalmente sostituito con gli autobus, adeguando specifici orari alle esigenze dell’utenza scolastica. Allo stato attuale non risultano specifiche problematiche in merito al servizio o eventuali episodi di affollamento. Sarà in ogni caso cura e impegno degli uffici dell’Assessorato, in collaborazione con gli enti e le aziende interessate, proseguire il monitoraggio sull’andamento del servizio”.

“In caso di eventuali disagi o criticità – ha concluso – sapremo individuare le soluzioni migliori per rendere un servizio efficiente e puntuale”.