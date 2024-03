‘Giornata mondiale Felicità’, al forum di Assago show ‘Happiness on tour’

Tironi: invito a riflettere sulle nostre potenzialità

L’evento è in programma mercoledì 20 marzo

Nella ‘Giornata mondiale della Felicità’ va in scena, al Forum di Assago, ‘Happiness on Tour, vite-storie di felicità’. E’ il più grande evento motivazionale gratuito dedicato alla felicità suddiviso in due momenti. La mattina dedicata agli studenti delle scuole superiori e la sera aperta a tutti, gratuitamente previa iscrizione.

La ‘Giornata mondiale’ , il 20 marzo, è stata istituita dall’Onu nel 2012 per riconoscere l’importanza della felicità nella vita delle persone in tutto il mondo. La Fondazione della Felicità Ets, presieduta da Walter Rolfo, per questo accoglie al Forum di Assago (Milano) personalità del mondo dello spettacolo, sportivi, creator, illusionisti, insieme a formatori, mental coach, manager di aziende e docenti.

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Lombardia dall’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi. Presente anche Walter Rolfo, presidente della Fondazione della Felicità.

Giornata mondiale della Felicità al Forum di Assago

“Una giornata formativa – commenta l’assessore Tironi – importante e motivazionale per i nostri studenti. Ci permette infatti di offrire loro tutte le nozioni possibili per affrontare le difficoltà e le fragilità della vita utilizzando la felicità come antidoto”.

“Regione Lombardia – prosegue – è orgogliosa di presentare questo evento un progetto nazionale che finalmente arriva sul nostro territorio. Siamo contenti che i nostri studenti possano partecipare a questa iniziativa insieme ai loro genitori. Ascolteranno insieme le testimonianze di attori, scrittori, e scienziati che declineranno il loro concetto di felicità e spiegheranno come questo li abbia aiutati nella vita”.

“In un mondo in costante evoluzione e crescita – continua – comprendiamo le sfide e le difficoltà che i ragazzi affrontano ogni giorno. Questa giornata è un’opportunità per riflettere su temi fondamentali come credere in se stessi, diventare comunicatori felici, imparare a perdere per vincere. Un’occasione anche per imparare a sorridere nelle situazioni difficili, mantenere una postura mentale adatta alla velocità degli algoritmi e non arrendersi di fronte agli ostacoli. Un momento importante anche per imparare dai fallimenti e essere coinvolgenti e motivazionali. Insieme, possiamo quindi – conclude Tironi – costruire un futuro migliore per tutti, basato sulla felicità e sulla crescita personale”.

Gli artisti

Sul palco si racconteranno agli studenti, tra gli altri, in versione inedita diversi artisti. Tra loro: Amalia Ercoli Finzi, Germano Lanzoni, attore del ‘Milanese Imbruttito‘ e founder di Hbe – Humor Business Experience e Raul Cremona. Si racconteranno anche Clara, cantautrice vincitrice di Sanremo Giovani 2023 e in gara al Festival di Sanremo 2024 e Francesca Corrado, fondatrice della prima Scuola di Fallimento in Italia. Presente anche Giulia Biondi ‘Bilanciamo’, esperta in biologia della nutrizione, docente di alimentazione e formatore olimpico.

Uno show unico nel suo genere, realizzato con il patrocinio della Regione Lombardia, durante il quale ogni ospite si racconterà in una versione inedita, condividendo con il pubblico alcuni momenti cruciali della propria carriera professionale o della propria vita privata per un viaggio motivazionale e formativo che offre la possibilità di riflettere sulla propria felicità e trarre ispirazione e stimoli dalle storie degli altri.

Diritto alla Felicità

“Sarà un grande momento partecipato e partecipativo – dichiara Rolfo – per ribadire il ‘Diritto alla Felicità’ di ogni persona indipendentemente dal genere, dall’età, dalla classe sociale ed economica, dall’ orientamento sessuale, dalla religione e dall’etnia. Abbiamo chiamato all’appello protagoniste e protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport, della formazione e della scienza per offrire gratuitamente al pubblico il loro contributo, la loro storia di ‘felicità”.

Il progetto

L’iniziativa fa parte di un importante progetto rivolto in particolare alle scuole e che punta ad arrivare alla felicità degli studenti e delle studentesse di oggi, condizionati da un contesto storico in cui emergono la dipendenza dai social e l’abuso delle tecnologie che incrementano l’isolamento sociale, la depressione e il bullismo. Il tour della felicità ha coinvolto nel 2023 oltre 60 mila partecipanti e più di 70 scuole.