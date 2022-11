Lavoro. Comitato unico di garanzia: buone pratiche e importanti risultati

“Il Comitato unico di garanzia è l’organismo istituito in tutti gli Enti pubblici che racchiude il Comitato mobbing e il Comitato pari opportunità. Tra le sue finalità, quella di prevenire situazioni di discriminazione e sviluppare progetti mirati al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori. Al Comitato unico di garanzia può rivolgersi chi ha problemi sul luogo di lavoro. Sarà poi cura dello stesso fare da tramite con la consigliera di Parità effettiva e con quella supplente”. Così Anna Maria Gandolfi, consigliera di Parità effettiva della Regione Lombardia al convegno ‘L’impegno delle consigliere di Parità e i Comitati unici di garanzia (Cug) per il benessere sul lavoro’ svoltosi a Milano, a Palazzo Pirelli.

Comitato unico di garanzia

“L’idea della Regione Lombardia è stata quella di creare una rete dei Cug attraverso la direzione generale dell’Assessorato regionale al Welfare. Nell’intesa anche le aziende sanitarie della Regione e le sue partecipate. Abbiamo così messo in comune le buone pratiche e abbiamo portato avanti leggi e progetti importanti. Tra le normative quella contro la violenza e quella sulla medicina di genere. Tra i progetti riordiamo invece quello per la formazione per tutti i medici e i collaboratori delle aziende sanitarie”. Così Maria Antonietta Banchero, già dirigente in Regione Lombardia e successivamente direttore sanitario della Asl 5 Liguria.

Sono intervenute, inoltre, la vicepresidente della Commissione III (Sanità e Politiche sociali), del Consiglio regionale Simona Tironi, e la consigliera di Parità regionale supplente per la Lombardia Valeria Gerla.