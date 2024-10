Como, Franco: 21,5 milioni di euro investiti per le politiche sulla casa

Attraverso la ‘Missione Lombardia’, il piano regionale delle politiche per la casa, sono stati attivati in provincia di Como investimenti per 21,5 milioni di euro tra interventi per la cura del patrimonio (13,4 milioni), welfare abitativo (6,3 milioni), housing sociale (1 milione), rigenerazione urbana (700.000 euro) e velocizzazione delle assegnazioni. Questi i dati emersi durante la tappa comasca del tour istituzionale voluto dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere e sulle prospettive future, anche attraverso il dialogo con gli stakeholder. All’evento, che si è svolto all’UTR di Como, hanno partecipato anche i vertici di Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio: il presidente Stefano Cavallin, il direttore generale Luca Rocchetti e la responsabile di UOG (Unità organizzativa gestionale) di Como Carola Airoldi.

Assessore Franco: il piano di rilancio

“Attraverso la ‘Missione Lombardia’ – ha evidenziato l’assessore Franco – stiamo attuando in provincia di Como importanti investimenti per soddisfare le necessità abitative dei cittadini e migliorare la qualità della vita sui territori. Lo stanziamento delle risorse si accompagna al monitoraggio costante degli interventi, affinchè siano adeguati, efficienti e il più possibile tempestivi. Nel contempo, sosteniamo tutti i progetti del Sistema Lombardia per l’accesso ai finanziamenti statali ed europei. Un piano a tutto tondo per il rilancio delle politiche dell’abitare che vuole incidere, con concretezza, sul tema delle riqualificazioni e prestare anche grande attenzione all’aspetto sociale”.

Riqualificazioni

Aler ha ultimato la riqualificazione di 30 alloggi a Cucciago (via Michelbecco) con uno stanziamento di 1,1 milioni di euro. A questo si aggiungono interventi per 6 milioni di euro su 65 appartamenti a Cadorago (via Mons. Cattaneo), Arosio (via Manzoni 14 e via Giovanni XXIII 19) e Cucciago (via Carducci). Opere queste finanziate con il fondo complementare al PNRR. Mentre entro il 2025 è previsto un intervento di manutenzione straordinaria a Como (via Anzani 34) per 207.692 euro.

Intervento in via Di Vittorio via Cecilio a Como

Per quanto riguarda il complesso Aler di via Di Vittorio – via Cecilio a Como, è in corso il completamento di 36 alloggi SAP (Servizi abitativi pubblici) attraverso un investimento di oltre 6 milioni di euro (circa 4,5 milioni da Regione e 1,5 milioni da Aler). Il cantiere è al 55% di avanzamento dei lavori, la cui ultimazione è prevista per l’aprile 2025.

Efficientamento energetico

Aler ha concluso gli interventi di efficientamento energetico che hanno riguardato 10 fabbricati e 297 alloggi per un totale di 14,7 milioni di euro. A questo si aggiunge l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici Aler a Como (in via Giudici, via di Vittorio, via Tettamanti, in Via San Bernardino da Siena), a Lipomo (in via Canzighina) e a Mariano Comense (via Tre Venezie) per un totale di 245.000 euro. Con un ulteriore stanziamento di 280.000 euro sono stati realizzati nuovi impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo a Como (via de Alebbio, via don Majocchi, via Cuzzi via de Cristoforis) e a Lomazzo (viale Lombardia), e sono stati potenziati altri impianti a Como (in via Tettamanti, in Via San Bernardino da Siena), a Lipomo (in via Canzighina) e a Mariano Comense (via Tre Venezie).

Recupero alloggi sfitti

In provincia di Como sono stati recuperati 162 alloggi sfitti Aler e ammodernati 5 ascensori, mentre ulteriori lavori partiranno a breve in virtù delle gare pubblicate a luglio: il tutto grazie a uno stanziamento complessivo di 1,9 milioni di euro. Rispetto al 2023, gli alloggi sfitti Aler nel territorio comasco sono calati dell’11,9%.

“Sono segnali incoraggianti – ha sottolineato l’assessore Franco – rispetto a un cambio di passo sul tema degli alloggi sfitti: accelerare le operazioni di recupero significa avere a disposizione più abitazioni da riassegnare ai cittadini che rispettano le regole e attendono il proprio turno in graduatoria”.

Rilevante anche l’impegno per la rimozione dell’amianto, attraverso uno stanziamento complessivo di 2,1 milioni di euro, di cui 1,3 milioni per 3 interventi in corso a Como e Anzano del Parco (4 edifici e 45 alloggi) e 803.000 euro per 2 interventi in corso a Rovellasca e Lomazzo (2 edifici e 36 alloggi).

Pronto intervento per la manutenzione

Centrale, nella ‘Missione Lombardia’, il tema del ‘Pronto intervento’: Aler in provincia di Como ha effettuato nel 2024, in risposta alle segnalazioni ricevute, 420 opere di manutenzione per 1,35 milioni di spesa. “L’attenzione al ‘Pronto intervento’ – ha proseguito Franco – è fondamentale per creare un clima di fiducia rispetto al rapporto con gli inquilini: anche su questo tema ho dato alle Aler indicazioni precise affinchè l’impegno sia costante”.

Assegnazioni più veloci

Tema assegnazioni: Aler in provincia di Como ha assegnato 125 appartamenti tra il 2023 (76) e il 2024 (49, dato aggiornato a fine agosto), segnando dunque nell’anno in corso un incremento del 30% delle assegnazioni rispetto allo stesso periodo del 2023. “Velocizzare le procedure per assegnare le abitazioni – ha detto l’assessore Franco – è un punto nodale della ‘Missione Lombardia’ e questi primi dati dicono che siamo sulla strada giusta”.

Contributi per affitto e utenze

Per quanto riguarda il cosiddetto ‘welfare abitativo’, sono attive due iniziative finanziate da Regione Lombardia: il ‘contributo di solidarietà’ per le famiglie che non riescono a pagare canone e utenze (circa 1,2 milioni di euro per il 2024 nel Comasco) e la misura ‘perlaffitto’ che consente agli Ambiti e ai Comuni di utilizzare risorse regionali per i cittadini con ISEE inferiore a 26.000 euro che non riescono a pagare l’affitto sul libero mercato: in provincia di Como sono stati assegnati 220.000 euro nel 2024, con 30.000 euro ancora disponibili per l’Ambito di Olgiate Comasco.

Housing sociale

‘Missione Lombardia’ punta anche a incrementare l’housing sociale. I programmi di Aler Como prevedono 4 alloggi studenti degli istituti tecnici superiori, 7 alloggi per cohousing destinato agli appartenenti alle Forze dell’Ordine e 3 alloggi per le donne vittime di violenza. Mentre ammonta a 1 milione di euro lo stanziamento per il bando housing che riguarda 13 alloggi a Como relativi all’intervento della Cooperativa di Abitazione Comense, con graduatoria pubblicata il 4 ottobre. Inoltre, con un provvedimento di recente approvazione, è prevista l’assegnazione di ulteriori abitazioni a studenti degli istituti tecnici superiori (4 alloggi) e Forze dell’Ordine (7 alloggi).

“Come Regione Lombardia – ha concluso Franco – stiamo potenziando l’housing sociale per mutare e ampliare il concetto di servizio abitativo: occorre certamente dare una casa agli indigenti, ma è necessario impegnarsi anche per le diverse categorie di persone che faticano a trovare una soluzione sul mercato privato: penso agli studenti o a chi lavora nei servizi essenziali. Inoltre, la presenza di personale delle Forze dell’Ordine nelle case popolari rappresenta un valore aggiunto in termini di vivibilità e sicurezza”.

Collaborazione proficua

“Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a Regione Lombardia e all’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco – hanno affermato il presidente Aler Stefano Cavallin e il direttore generale Luca Rocchetti – per il costante e prezioso supporto che offrono alla nostra azienda. Sotto la guida della nuova giunta, l’assessore Franco ha introdotto importanti novità, stimolando le Aler a recepire con maggiore attenzione le istanze specifiche dei territori. Come presidente e direttore generale riteniamo fondamentale il nostro impegno diretto nel rispondere alle esigenze locali, con un’attenzione particolare alle necessità abitative dei dipendenti delle realtà che garantiscono i servizi pubblici essenziali. La stretta collaborazione con l’assessore Franco e il suo staff ci permette di consolidare il nostro ruolo di riferimento per le comunità rafforzando l’efficacia delle nostre azioni sul territorio”.