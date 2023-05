Uno stanziamento di 800.000 euro alle comunità montane Valtellina di Sondrio e Valtellina di Morbegno. Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse Energetiche e utilizzo Risorsa idrica, Massimo Sertori, approvando due convenzioni in tema di ‘Green Community‘.

“Con questi due atti – spiega l’assessore Massimo Sertori – destiniamo risorse importanti cofinanziando due progettualità ammesse e finanziate dal bando del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie ‘Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR – M2C1 Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU'”.

Nello specifico, la prima deliberazione approva la convenzione tra Regione Lombardia e la comunità montana Valtellina di Sondrio, per il cofinanziamento della proposta di Green Community con 400.000 euro. Di questi 72.503.11 euro sono risorse regionali e 327.496,89 risorse del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit).

Con una seconda delibera è stata approvata la convenzione con la comunità montana Valtellina di Morbegno per il cofinanziamento della proposta di Green Community. Quest’ultima è finanziata con risorse regionali per un importo di 400.000 euro.

Sondrio e Morbegno, obiettivi e finalità delle azioni con le comunità montane

Gli obiettivi e le finalità perseguiti attraverso le due proposte finanziate sono riconducibili ai seguenti ambiti d’azione:

– Gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio di crediti derivanti dalla cattura di anidride carbonica.

– La gestione della biodiversità e la certificazione della filiera legno.

– Gestione integrata e certificata delle risorse idriche.

– Produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali microimpianti idroelettrici, biomasse, biogas, eolico, cogenerazione e biometano.

– Sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali.

– Costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna.

– Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti.

– Integrazione dei servizi di mobilità.

Interventi previsti sul territorio provinciale

Per quanto riguarda la comunità montana Valtellina di Sondrio, “finanzieremo – continua Sertori – interventi di sistemazione forestale a seguito della tempesta Vaia, di irrigazione sotto chioma a Tresivio, Ponte, Postalesio, Berbenno e Albosaggia. A ciò si aggiunge la realizzazione di pensiline fotovoltaiche nei parcheggi comunali. Previsti anche il ripristino del sentiero Rusca, il raddoppio del Sentiero Valtellina nei comuni di Poggiridenti, Piateda, Ponte, Chiuro, Castione e Postalesio. In programma, inoltre, l’efficientamento energetico del canile della Comunità montana e del comune di Sondrio, il progetto di Cer (Comunità energetica rinnovabile) Smart grid. Infine, è previsto l’acquisto di mezzi elettrici e stazioni di ricarica per mezzi elettrici”.

Per quanto riguarda la comunità montana Valtellina di Morbegno, “l’intento – sottolinea l’assessore Sertori – è mettere in campo, attraverso lo sviluppo della Green Community, azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani interessati. Tra queste, la redazione di un piano di assestamento per la gestione delle fasce demaniali di fondovalle; la riqualificazione delle aree demaniali forestali del Canoide del Tartano. La gestione migliorativa del patrimonio comunitario e l’integrazione energetica della rete di mobilità lenta; il potenziamento della rete sentieristica. Prevista, inoltre, l’installazione di postazioni di ricarica elettriche sulla pista ciclopedonale ‘Sentiero Valtellina’. Infine, è in programma la realizzazione di un tratto di pista ciclabile come collegamento del Sentiero Valtellina al Canoide del Tartano in sponda sinistra dell’Adda all’altezza di Talamona”.