“Oggi tutte le Regioni d’Italia hanno firmato l’intesa per istituzionalizzare la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Un momento storico per rilanciare l’importanza dei territori di tutta Italia. Proseguiamo così ile per dar voce alle istanze territoriali”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana , a margine della seconda giornata dell’evento ‘L’Italia delle Regioni’ , il primo ‘Festival delle Regioni e delle Province autonome’ in corso alla Villa Reale di Monza, dove è presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.