Regione Lombardia stanzia 1,2 milioni di euro per finanziare opere di pronto intervento realizzate dai Consorzi di bonifica per i canali danneggiati dal maltempo a fine 2022 e in particolare tra il 17 e il 18 gennaio 2023, nonché dalla siccità della scorsa stagione. Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, a seguito della delibera approvata mercoledì 3 maggio dalla Giunta regionale, relativa all’elenco di richieste di finanziamento per lavori urgenti su canali e impianti di bonifica e irrigazione sul territorio regionale. Le opere, segnalate alla Regione dai Consorzi, sono in parte in corso di realizzazione per alcuni interventi e verranno invece presto avviate per altri.

I lavori sui canali danneggiati nei Consorzi di bonifica

“I lavori – commenta l’assessore Beduschi – sono fondamentali per il ripristino della corretta funzionalità idraulica dei canali irrigui e per non compromettere la loro fondamentale funzione a servizio della protezione del territorio dal rischio idrogeologico, oltre che per l’agricoltura, che ha subito lo scorso anno danni ingenti a causa della siccità. La collaborazione con i Consorzi di bonifica è più che mai forte e diretta anche in queste settimane, per assicurare la miglior gestione possibile della risorsa idrica, coordinandosi con Regione Lombardia e gli altri soggetti interessati”.

Il dettaglio degli interventi

Di seguito ecco le opere finanziate, divise per provincia:

Pavia

Associazione irrigazione Est Sesia. 257.500 euro per la ricostruzione del Ponte Canale subdiramatore Pavia sul Cavo Roventino a Gambolò (PV).

Varese

Consorzio Villoresi. 93.300 euro per il ripristino della funzionalità delle paratoie e dei meccanismi di manovra dell’opera di presa del Canale Villoresi a Somma Lombardo (VA), danneggiate a seguito della crisi idrica del 2022.

Bergamo

Consorzio Media Pianura Bergamasca. 407.600 euro per il rifacimento di un muro lungo il torrente Zerra.

Mantova

Consorzio Garda Chiese. 270.000 euro per il rifacimento di un muro di sostegno sul canale Seriola a Castellucchio (MN) danneggiato dal maltempo a fine 2022. Cui si aggiungono 198.000 euro per il rifacimento del manufatto di regolazione e delle sponde del vaso Canneta-Scolo-Malongola a Casalromano (MN).