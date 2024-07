Agricoltura. Beduschi: 1 milione a Consorzi bonifica per danni maltempo

Regione Lombardia finanzierà con 1 milione di euro 14 opere di pronto intervento realizzate dai Consorzi di bonifica, nelle province di Cremona, Lodi, Milano e Mantova. Lo stanziamento fa seguito ai danni provocati dal maltempo a fine ottobre 2023 e nei mesi di febbraio e marzo 2024. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

“Si tratta – dichiara l’assessore Beduschi – di fondi che la Regione mette quindi a disposizione a seguito di eventi metereologici estremi. Eventi che, purtroppo, hanno infatti causato danni seri ai canali gestiti dai Consorzi. Enti che sono infatti intervenuti per ripristinare la corretta funzionalità idraulica. Si tratta di aspetti indispensabili quindi sia per la sicurezza del territorio sia per assicurare le attività agricole”.

Il contributo regionale copre infatti il 90% della spesa ammissibile. Le richieste sono state presentate dai Consorzi Garda-Chiesa, Muzza e Bassa Lodigiana, Navarolo Agro Cremonese-Mantovano e Territori del Mincio.

“Lo stanziamento – conclude l’assessore Beduschi – permette di chiudere la serie di opere necessarie per i danni dubiti dal reticolo idrico nell’autunno 2023. Siamo già al lavoro, infatti, per un ulteriore quota di fondi per i Consorzi di bonifica. Quota che andrà quindi a coprire situazioni simili verificatesi con il maltempo che ha caratterizzato il mese di maggio”.

Maltempo, il dettaglio dei finanziamenti per Consorzi di bonifica

Navarolo

Ripristino dell’argine del canale demaniale Bogina a Viadana (MN), 73.800 euro. Ripristino della funzionalità idraulica del canale demaniale Riolo a Gussola (CR), 52.200 euro.

Territori del Mincio, i canali interessati

Barbassola a Roncoferraro (MN), 53.865 euro;

(MN), 53.865 euro; Dugale nuovo a Sustinente (MN), 75.411 euro;

(MN), 75.411 euro; Molinella a Roverbella (MN), 30.523 euro;

(MN), 30.523 euro; Madama a Roncoferraro (MN) e Sustinente (MN), 13.410 euro;

Molinella – località Forte d’Attila, sponda destra a Roncoferraro (MN), 88.200 euro;

Secchiarolo a Roverbella (MN), 41.296 euro;

Molinella – sponda sinistra a Roncoferraro (MN), 107.730 euro;

Tartagliona a San Giorgio Bigarello (MN), 86.184 euro;

(MN), 86.184 euro; Molinella – sponda destra adiacente la S.P. 80 a Roncoferraro (MN), 47.880 euro.

Muzza

Ripristino scaricatore di piena n.2 a Cassano d’Adda (MI), 20.700 euro;

(MI), 20.700 euro; Ripristino spondale Roggia Fombia a Fombio (LO). 23.760 euro.

Garda Chiese