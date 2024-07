Sertori: neve in quota, ottima notizia per ambiente, turismo e agricoltura

“La neve in quota è un’ottima notizia. Sia per quanto riguarda gli aspetti ambientali e turistici, sia per ciò che attiene al settore agricolo e, più in generale, produttivo”. Così Massimo Sertori, assessore della Regione Lombardia agli Enti locali e alla Montagna, con delega a Utilizzo risorsa idrica commenta i dati della Lombardia raccolti dalla campagna Snow Water Equivalent (SWE) sui principali apparati glaciali, condotta dal Centro Nivometeorologico di Arpa Lombardia. Secondo cui i valori di neve cumulata sui bacini glaciali lombardi sono compresi tra 40 e 20 metri. Equivalenti a 4.201 e 1.975 kg/m di riserva idrica del manto nevoso.

Neve in quota ottima notizia, ma non dimentichiamo pericolo siccità

“In Lombardia, dopo periodi di grande siccità, che ci hanno costretti ad affrontare notevoli criticità – aggiunge l’assessore Sertori – quest’anno possiamo parlare di una situazione caratterizzata da un innevamento nella media durante l’inverno e nettamente superiore nei mesi primaverili su tutte le montagne lombarde”.